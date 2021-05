Vlak je atraktivní, míní Liberecký kraj. Chce trať do Prahy i za hranice

Z Frýdlantu do dnešního polského Zawidówa jezdilo před válkou i během ní šest až sedm vlaků denně. Dnes si tam o vlakovém spojení mohou lidé nechat jen zdát. Osobní vlaková doprava z Černous na hranice s Polskem se zastavila v roce 1993, přitom nákladní je tam v provozu denně. Mimo jiné zajišťuje propojení polských námořních přístavů se střední Evropou.

Liberecký kraj se snaží, aby po trati nejezdily jen nákladní vlaky, ale znovu i ty s cestujícími. Končit by ovšem neměly v polském Zawidówě, ale až v německém Görlitz, který je po železnici vzdálen od Frýdlantského výběžku asi 25 kilometrů. Opačným směrem by pak vlaky měly po modernizované trati jet přes Liberec a Mladou Boleslav až do Prahy.

„Chceme železniční spojení Görlitz – Liberec – Praha zařadit do Transevropské dopravní sítě TEN-T. Zatím je oblast Trojzemí, tedy příhraniční region Česka, Německa a Polska, na periferii železničního spojení. Přitom tu žije přes čtyři sta tisíc lidí, kteří si zaslouží kvalitní železniční spojení odpovídající 21. století,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták (SLK).

Zatlačit na příslušná ministerstva a národní vlády chce Liberecký kraj memorandem, které připravil společně se Středočeským krajem, Dolnoslezským vojvodstvím i saským krajem Görlitz. Přidalo se k němu i hlavní město Praha. Cílem je, aby železniční spojení mezi Prahou, Boleslaví, Libercem a dál na Görlitz bylo díky vysokorychlostní trati atraktivnější než jízda autem.

Modernizace trati už se chystá

Správa železnic už připravuje stavbu modernizované trati v úseku Praha – Mladá Boleslav. Díky tomu by se cesta vlakem z Prahy do škodováckého centra měla zkrátit zhruba o 20 minut, tedy na 47 minut.

„Na tuto trať by s úspěchem mohla být napojena i města Brandýs nad Labem, Benátky nad Jizerou a Mnichovo Hradiště, čímž by byla zajištěna rychlá regionální doprava z celého regionu do Prahy,“ stojí v dokumentu, který schválil pražský magistrát.

I pro Liberec je už roky důležité rychlé vlakové spojení do hlavního města. Snahy ale zatím vycházejí nadarmo. Protažení vysokorychlostní tratě až do Görlitz by však bylo výhodné pro všechny. Dopravní uzel by tam umožnil pohodlný přestup do vlaku na Berlín, Drážďany nebo do Wroclavi, Sasko zase touží po lepším spojení s Libercem a Prahou.

Trať by pomohla i turismu

Trať od Wroclavi na Görlitz už se elektrifikuje a na Berlín už se z Görlitz jezdí rychlostí 160 kilometrů v hodině. Problém tak dělá hlavně dvacetikilometrový úsek z Černous přes Zawidów ke Görlitz.

„Do Černous se dá jet od Frýdlantu stovkou, jenže hned za státní hranicí musí vlak zbrzdit na třicítku. A pak už se jen plouží. Je tam i úsek, kde je povolená rychlost jen dvacet kilometrů v hodině. Sice tudy jezdit smí nákladní vlaky, ovšem je otázka, jak dlouho ještě,“ zmínil Michal Barták ze společnosti Die Länderbahn, která provozuje vlaky mezi Libercem, Žitavou a Drážďany.

Stejně tak je z pohledu rychlosti zcela mimo železniční spojení z Liberce na Turnov a dál na Prahu. I když tam vlaky jezdí podstatně rychleji než ty ze Zawidówa, pořád to má k moderní železnici daleko.

„Proto požadujeme zařazení tratě Praha - Liberec - Görlitz do transevropské dopravní sítě. Přineslo by to prostředky z Evropské unie na modernizaci tohoto úseku, který by mimo jiné zatraktivnil veřejnou dopravu v tomto přeshraničním regionu i pro turistický ruch,“ dodal hejtman Martin Půta (SLK).