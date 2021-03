Kraj trvá na rychlém vlaku z Liberce do Prahy, spojí se s Němci a Poláky

Hejtmanství teď usiluje o to, aby se železniční trať z německého Görlitz a polského Zhořelce přes krajskou metropoli do hlavního města republiky stala součástí Transevropské dopravní sítě. To by znamenalo větší tlak na stát a potažmo i Evropskou komisi, aby rychlejší spojení zařídily.

Kraj chce spolu s některými politiky v sousedním Německu a Polsku připravit společné memorandum, v němž bude tlačit na zapsání trati do zmíněné sítě. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta říká, že už není možné, aby cestující nadále jezdili vlakem z Liberce do Prahy za stejné dojezdové časy, jako tomu bylo v 19. století.

„Liberec pořád zůstává jako jediné krajské město bez kvalitního železničního spojení do hlavního města republiky a dále za české hranice. Zapojením železniční tratě ze Zhořelce přes Liberec do Prahy do evropské sítě bychom mohli účelněji čerpat finanční podporu z evropských zdrojů, a tím pádem učinit z vlakového spojení adekvátní formu přepravy,“ domnívá se Půta.

Podle jeho náměstka Jana Svitáka ani po bezmála patnácti letech, kdy je celé Trojzemí součástí Schengenského prostoru, tuto oblast nepropojuje kvalitní veřejná doprava. „V současné době nás všechny trasy Transevropské sítě obcházejí. Toto bychom proto rádi změnili, aby se stal region konkurenceschopným v rámci celé Evropy,“ dodává Sviták s tím, že zapojení tratě do evropské sítě propojí mimo jiné trasu s dalšími evropskými metropolemi, jako jsou Berlín, Drážďany či Wrocław.

Osmnáct studií za šestnáct let

Liberecký kraj vedle memoranda připravuje dopis na ministerstvo dopravy. Je přesvědčen, že může díky svým pravomocem uplatňovat různé požadavky na mezinárodním poli, a to zejména u Evropské komise.

Poslední „posun“ v tématu rychlejšího vlaku z Liberce do Prahy nastal loni na podzim. Tehdy Správa železnic vyhlásila tendr na zpracování studie, která má prověřit, zda rychlejší spojení lze vůbec uskutečnit.

Studie by měla spatřit světlo světa maximálně do konce letošního roku. Je třeba zmínit, že ovšem nejde o první státní studii na toto téma. Jen za posledních šestnáct let jich proběhlo osmnáct. Nejrychlejší vlak z Liberce stále dojede do Prahy nejdříve za dvě hodiny a třicet šest minut a na trase ještě musí cestující jednou přestoupit.