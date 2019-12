Libereckému kraji došla trpělivost s Arrivou, bude ji pokutovat

Středně těžké zranění utrpěla řidička z Českolipska, které v pondělí skočil do řízení kapr. Žena ztratila kontrolu nad...

Do babyboxu umístěném v českolipské nemocnici ve čtvrtek krátce před 18. hodinou někdo odložil zhruba devítiměsíčního...

Za 50 let chyběl revírník z Jizerky v práci jen dvakrát, zjistil úřad

Být to ještě za minulého režimu, zřejmě by Pavel Lánský z Jizerky získal plaketu vzorného pracovníka. Letos je to...