Arriva se omluvila lidem za zpackanou dopravu. I dnes má obří zpoždění

Dopis ředitele společnosti Arriva vlaky Vážení cestující, v polovině prosince jsme vstoupili na železniční trh a zavázali jsme se provozovat několik rychlíkových linek a další linky osobních vlaků na Zlínsku a Liberecku. Během dvou týdnů se na nás snesla vlna kritiky od cestujících i novinářů za řadu pochybení a nedostatečnou přípravu rozjezdu našich vlaků. Plně uznáváme, že tato kritika byla a je oprávněná. Cestující, který čeká na vlak, potřebuje, aby přijel včas, na palubě byl příjemný a dobře proškolený personál a ve vlaku fungovalo vše, co má, aby byla cesta příjemná. Start našich vlakových linek jsme nezvládli na sto procent a všem, kteří to při své cestě pocítili, bychom se rádi omluvili. Všichni pracujeme 24 hodin denně na tom, abychom dali vše do pořádku. Vážíme si také pomoci všech našich strojvedoucích, stevardů, ale i technického personálu, kteří nám aktivně pomáhají nad rámec svých povinností. Na Zlínsku i u rychlíkových souprav v Čechách jsme bojovali s větším množstvím technických závad, než jsme čekali. Projevilo se odstavení vlaků, které nebyly delší dobu v každodenním provozu a následně nezvládly své ostré nasazení od 15. prosince, jak by bylo potřeba. Avšak na Zlínsku se daří situaci postupně stabilizovat. Pro potřeby větších záloh jsme tam převedli další vlak a v Bylnici máme pro případ jakékoliv mimořádnosti při ranním rozjezdu vlaků připraven každý den také náhradní autobus. Větší množství poruch se bohužel nevyhnulo ani rychlíkovým linkám v Čechách, tyto závady jsou neprodleně odstraňovány a vozidla jsou opětovně navracena do provozu. Jsme přesvědčeni, že jednotky řady 845 potvrdí svoji pověst z předchozího nasazení v Německu, že se jedná o jednu z nejspolehlivějších řad vozidel. Bohužel se nám ani nevyhnula ani nehoda na přejezdu, kdy jsme na delší dobu přišli o jednu jednotku po střetnutí s vozidlem v pražských Čakovicích. Bylo by sympatické, kdybychom teď mohli říct, že jsme všechny technické mouchy už vychytali, ale realita provozu taková bohužel není. Náš technický tým pracuje nepřetržitě, ale přesto se může i v dalších týdnech stát, že se některý z vlaků porouchá. Děláme ale všechno pro to, aby se to stávalo méně a méně často. Jednou ze slabin, která se projevila ve špatném předávání informací cestujícím, bylo zpočátku i naše operativní řízení. Dispečink posilujeme a nastavujeme lépe jeho komunikaci nejen s kontaktním centrem Arrivy, ale i dispečerským aparátem jednotlivých koordinátorů IDS tak, aby naši cestující byli neprodleně o všech mimořádnostech informováni. Prvotní problémy s prodejem jízdenek v našich pokladnách i ve vlacích se podařilo z větší části vyřešit, a jízdenky v pokladnách i ve vlacích už prodáváme. Tady si musíme bohužel posypat hlavu popelem nad výběrem nevhodného dodavatele celé technologie. Společnost Telmax zcela selhala v přípravě odbavovacích systémů pro Arrivu, odpovědnost vůči cestujícím i objednavatelům však máme samozřejmě za tyto nedostatky my. Omlouváme se za nevydařený start, bereme si ze všech chyb poučení a pracujeme na zlepšení ze všech sil. Věříme, že to v dalších dnech a týdnech všichni cestující pocítí. Jiří Nálevka, ředitel společnosti Arriva vlaky