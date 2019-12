Chyb už je moc. Drážní úřad se zaměří na dopravní společnost Arriva

Problémy při zahájení provozu se nevyhýbaly ani jiným dopravcům, přesto se kontroloři z Drážního úřadu chtějí zaměřit primárně na Arrivu.

„Před několika dny jsme dopravci Arriva poslali dopis týkající se problematiky jejich strojvedoucích, ale i obecně zajištění bezpečnosti drážního provozu. V nejbližších dnech očekáváme jejich odpověď,“ řekl MF DNES ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. To je první krok k tomu, aby státní úřad mohl začít přezkušovat, zda mají všichni provozní zaměstnanci Arrivy dostatečné znalosti a schopnosti k provozu drážní dopravy v Česku.

Prověřování takzvané odborné způsobilosti se bude zřejmě týkat především čtveřice strojvedoucích z Bulharska. Přestože prošli bez problémů přezkoušením u dopravce z českých předpisů a prokázali potřebnou jazykovou znalost na úrovni B1, výpravčí při komunikaci s nimi opakovaně upozorňovali na jazykovou bariéru.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) proto vydala pokyn, aby dispečeři namátkově prověřovali, zda strojvedoucí zvládají základní komunikaci v českém jazyce.

„Umí česky. Jsou to lidé, kteří jezdili dvacet let v Bulharsku a profesi zvládají stokrát lépe než někteří naši strojvedoucí,“ uvedl generální ředitel Arriva Transport Daniel Adamka. Podle něj je problém v tom, že část výpravčích na Liberecku úmyslně vytváří atmosféru nepřátelství vůči novému dopravci. Ten v kraji od prosince zajišťuje dopravu na trasách z Liberce do Lomnice nad Popelkou, z Tanvaldu do Železného Brodu a rychlíkové trase mezi Tanvaldem a Prahou.

Prošetřování Arrivy si u Drážního úřadu vymínil státní správce železnic. „Dvacátého prosince od nás odešel podnět vůči Arrivě, kde bylo vypíchnuto několik případů nepřímého ohrožení bezpečnosti provozu,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Kromě státního správce kolejí sleduje potíže nových dopravců i ministerstvo dopravy, které objednává spoje na rychlíkových linkách a u nových dopravců uskutečnilo celkem šestnáct kontrolních jízd.

„V prvních dnech provozu nasazovaná vozidla neodpovídaly plně požadavkům smlouvy o veřejných službách,“ uvedl mluvčí ministerstva Filip Medelský. Kromě nedostatečné kvality a kapacity nasazovaných vozidel úřad dopravcům vytýkal problémy se spuštěním odbavovacích systémů pro cestující.

Zatímco ministerstvo může dopravcům udělit maximálně smluvní pokutu, šetření Drážního úřadu může při prokázání zásadních bezpečnostních nedostatků vyústit až ve faktický zákaz provozu v podobě odebrání takzvaného osvědčení o bezpečnosti. Kromě toho může udělovat i milionové pokuty.