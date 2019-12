Evropa chce mít za tři roky společnou jízdenku, má lidi vytáhnout z aut

1:00 , aktualizováno 1:00

Cesta vlakem z Berlína do Prahy, poté autobusem do Mladé Boleslavi a poslední část v autobusu MHD. To vše za jednu jízdenku. Systém veřejné dopravy má podle evropských úředníků po roce 2022 vypadat tak, aby přetáhl co nejvíce lidí z aut k hromadnému cestování.