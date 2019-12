Na expanzi Leo Expressu dohlédne otec zakladatele, Novotný starší

„Díky liberalizaci železnice se v Evropě nyní hraje o 22 miliard eur. To je příležitost pro opravdu velké hráče, kteří se nebojí investovat velký kapitál a počítají s delší návratností vložených investic,“ uvedl v tiskové zprávě Novotný starší. Do svého čela si jej má představenstvo zvolit v pátek 13. prosince, doplnil mluvčí společnosti Emil Sedlařík.

Leo Express působí v Česku od sklonku roku 2012. Tehdy Leoš Novotný mladší zahájil s pěticí vlaků provoz mezi Prahou a Ostravou. Leoš Novotný starší na rozjezd firmy synovi půjčil peníze, sám ale majitelem dopravce nikdy nebyl.

Kromě zmiňovaného železničního spojení, které se rozrostlo o slovenský úsek do Košic, odbočku do Starého města u Uherského Hradiště nebo polský úsek do Krakova, firma provozuje autobusová spojení do rakouského Lince, německého Lipska nebo ukrajinského Lvova. Zároveň vloni po řadě let ve ztrátě oznámila společnost 2,5 milionový zisk po odečtení daní a odpisů za vozidla.

Kromě Novotného staršího bude v představenstvu dopravce zasedat Leoš Novotný mladší a výkonný ředitel Leo Expressu Peter Köhler. Společnost v prvním pololetí letošního roku odvezla 1,25 milionu cestujících a do konce roku počítá se dvěma miliony přepravených pasažérů.