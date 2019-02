Tlačenice ve skibusech do Jizerek skončí, na Smědavu jich vyjede víc

Už před minulým víkendem se podařilo domluvit posílení dvou spojů na Smědavu. Ukázalo se ale, že to nestačí.

„Sice se posílily dopolední skibusy, takže se nahoru do Jizerek dostalo víc lyžařů. Jenže ti se nikam nevypaří, chtějí se pak zase ze Smědavy dostat dolů. A na návrat žádný spoj navíc nebyl. Jeden autobus jel ve dvě, další pak v pět. Spousta lyžařů tak v ty dvě zůstala na Smědavě, protože se do toho jednoho skibusu, který jel dolů, nevešli,“ stěžovala si například Zuzana Wudyová z Frýdlantu.

V rekordně krátkém čase se tak i díky vstřícnosti ČSAD Liberec podařilo zajistit další výrazné posílení.

„Na Smědavu bude jezdit od této soboty až do konce zimní sezony vždy o víkendech jeden autobus navíc. Bude zajišťovat pendl mezi Hejnicemi a Smědavou a zpět. Podařilo se to udělat tak, aby jezdil vždy po hodině,“ uvedl Jiří Hruboň, ředitel společnosti Korid, která v kraji zajišťuje veřejnou dopravu.

Skibus bude na Smědavu jezdit z Hejnic každou hodinu od 9.47 do 16.47 hodin. Na Smědavě se otočí a pojede zpět. Ranní spoje navíc budou připraveny na nápor tak, že místo jednoho pojedou dva autobusy. Tři spoje budou také ze Smědavy zajíždět přes Raspenavu až do Frýdlantu a opačně.

Skibusy budou navazovat na vlaky

„Časy odjezdů a příjezdů skibusu jsou koncipovány tak, aby navazovaly i na vlaky. Nástupní místo na skibus je na autobusovém nádraží v Hejnicích, které sousedí hned s tím vlakovým. Takže i ten, kdo chce na Smědavu z Liberce, nemusí jet kvůli tomu do Hejnic autem,“ dodal za Korid Otto Pospíšil.

Právě extrémní množství aut s lyžaři způsobovalo, že kapacita parkoviště na Smědavě byla vyčerpaná už brzy ráno.

„Auta pak parkovala podél silnice, což byl ohromný problém. Je tam zúžený profil, autobusy se pak nemohly kvůli zaparkovaným autům dostat nahoru. Přišlo nám lepší, než pořád burcovat policii, aby odkláněla dopravu, jít cestou posílení skibusů. Protože se stávalo, že policie auta nahoru nepustila a lidem se zase nechtělo šlapat těch šest kilometrů do hrozného kopce, takže pak naštvaně odjížděli,“ řekl starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Rozšíření parkoviště u chaty není možné

Rozšíření parkoviště u chaty na Smědavě není s ohledem na ochranu přírody možné. Jedním z řešení do budoucna je tak zřídit záchytná parkoviště v Hejnicích a Bílém Potoce a silnici na Smědavu pro osobní dopravu přes zimu zavřít. Nahoru by se pak zájemci dostali právě autobusem.

„Dost by to pomohlo. Už je to neúnosné. Takhle auta parkují, kde se dá a zrovna u nás vhodných ploch moc není. Vytipujeme teď vhodné lokality, kde by šlo parkovat alespoň provizorně. Parkoviště nám pomůže i v tom, že když tu někdo odstaví vůz, může tu využít stravovací a jiné služby. Tady je zima mrtvé období, tohle by mohlo pomoci i místním podnikatelům. Ale rozhodně tu nechceme žádný druhý Harrachov nebo Špindl,“ sdělil starosta Bílého Potoka Pavel Šercl.

Kvůli náporu lyžařů posiluje Liberecký kraj od soboty také skibusy z Liberce do Bedřichova. Místo současných dvanácti párů o víkendech jich pojede jednadvacet.