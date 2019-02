Bedřichov byl pro auta malý. Kdo přijel v devět, skončil před závorou

17:18 , aktualizováno 17:18

Jizerskohorský Bedřichov by musel být v sobotu nafukovací, aby se tam vměstnal každý, kdo vyrazil autem na lyže. Parkoviště opět nestačila. Navzdory počasí, do něhož by mnohý člověk psa nevyhnal.