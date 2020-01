Arriva se kaje. Nasadí odbavovací terminály, jako mají České dráhy

Špatné fungování odbavovacího systému při prosincovém startu Arrivy na vybraných tratích patřilo k problémům, které Liberecký kraj železničnímu dopravci vyčítal. Arrivě dokonce za neplnění podmínek smlouvy hrozil uvalením sankcí.

„Omlouvám se jak kraji, tak cestujícím za tyto problémy. Z pohledu odbavování bohužel náš dodavatel nesplnil, co slíbil. Při kontrolních dnech nám ukazoval všechno funkční, při ostrém provozu to tak ale nebylo. Proto jsme se hned první den provozu rozhodli pro změnu dodavatele odbavovacího systému a objednali jsme do vlaků nový systém,“ řekl po jednání s představiteli Libereckého kraje generální ředitel společnosti Arriva Daniel Adamka.

Podle něj získají vlaky Arrivy nová odbavovací zařízení do půli měsíce. Jedná se o zařízení, která používají České dráhy.

Cestující nemohli v některých vlacích s krajskou kartou nakupovat zlevněné ani přestupní jízdenky. Pokud cestující takovou zkušenost mají, měli by se podle hejtmana Martina Půty obrátit na koordinátora veřejné dopravy v kraji Korid LK a službu reklamovat. „Jízdenku, kterou neobdrželi, budeme kompenzovat a my budeme ty reklamace vymáhat po dopravci,“ řekl hejtman Půta.

Cestující kritizovali i skutečnost, že dopravce nevybavil německé vlaky nápisy v češtině. Německy ve vlacích hovořil i informační systém. „Vozidla jsme přebírali na poslední chvíli, času na změnu bylo velmi málo. Intenzivně ale pracujeme na tom, aby kromě bezpečnostních vícejazyčných informací byly nápisy v češtině. Během následujícího týdne nahrajeme nově i informační systém,“ uvedl Adamka.

Kraj vytýkal také zpoždění vlaků Arrivy. V prvním týdnu od 16. prosince bylo průměrné zpoždění vlaků 3 minuty a 22 sekund. Statistika se ale už zlepšila. Dnes je průměrné zpoždění pod dvěma minutami. Od 30. prosince do prvního ledna činilo už průměrné zpoždění 1 minutu a 58 sekund.

Podle krajského náměstka pro dopravu Jana Svitáka je už dnes zpoždění srovnatelné s Českými drahami. „Jsou to už srovnatelná čísla. V plnění jízdního řádu jsme už teď v relaci,“ uvedl Jan Sviták, krajský radní pro dopravu.

Kraj zatím nevyčíslil, jak velkou pokutu Arrivě za nedostatky udělí. Navzdory smlouvě kraj vyhodnotí prosincový provoz samostatně. „Aby měla jak rada tak zastupitelstvo na konci ledna první kvantifikovatelnou informaci, abychom pak uměli srovnávat i leden s prosincem. Čísla zatím odhadovat nechci,“ řekl hejtman Martin Půta.