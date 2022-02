Kanye West je génius marketingu, novým Shakespearem se ale nestane

Jak rozumět onomu podivnému názvu? Zkuste si ta dvě slova říct nahlas, přiblížíte se anglické výslovnosti výrazu „genius“. A jsme doma. Kanye West sám sebe opravdu vnímá jako génia, dokument začíná sestřihem jeho sebevědomých hlášek o tom, že je nový Shakespeare, Bůh a podobně.

Sleduje jeho urputnou cestu za vysněným cílem, podpisem smlouvy u vydavatelství Roc-A-Fella Records, díky níž by ho hudební svět konečně začal vnímat i jako rapera, ne pouze dodavatele beatů hiphopovým hvězdám. Kanye sám touží být hvězdou nejzářnější, což se mu nakonec podařilo.

Odhodlání a sebevědomí mu nescházelo nikdy, úsměvná je scéna, kdy West se svou svitou nakráčí do kanceláří Roc-A-Fella, obchází kanceláře a shání přehrávač, na němž by pustil své nahrávky. Vnucuje se pracovnicím v kancelářích, rapuje jim přímo do obličeje a je kouzelné sledovat jejich rozpačité výrazy.

Jindy si zase uvědomíme, že si raper už od začátku cíleně budoval svou obchodní značku. Když se v jedné scéně rozčiluje, proč jej na rozpisu účinkujících v MTV neuvádějí celým jménem, ale jen jako Kanye, je v tom zlost obchodníka, jemuž někdo komolí jméno firmy.

Dokument také ukazuje, jak důležitou roli v Kanyeho životě hrála jeho matka Donda. Po ní ostatně pojmenoval zatím poslední dvě alba. Dodávala mu sílu, zároveň ho ale dokázala zkrotit a vysvětlit mu, kam až mohou vést velikášské ambice.

Snímek Jeen-yuhs vznikal dvacet let, přičemž jeden z režisérů Clarence „Coodie“ Simmons mu – a také samotnému Kanyemu – věřit natolik, že se kvůli němu vzdal své kariéry moderátora a stand-up komika.

Intuici měl dobrou, z nenápadného chlapíka s rovnátky se stal pohádkově bohatý a vlivný marketér, hvězda bulvárů, celebrita se vším všudy, mistr kontroverzních výroků a bývalý manžel Kim Kardashian. Ale že by šlo o génia? Možná sebepropagace, ale co se týče hudby samotné, tu jako by Kanye West používal spíš jako další prostředek k tomu, jak se dostat do záře reflektorů a na dlouho z ní nezmizet.