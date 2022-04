Kanyeho nepozveme. Letos chceme Grammy pokud možno bez skandálů

Ať už letošní ceny Grammy dopadnou jakkoliv, o publicitu měly postaráno ještě před samotným vyhlášením. Postaral se o ni mediálně vděčný raper, producent, skladatel, módní návrhář a kdovíco ještě Kanye West, momentálně vystupující pod pseudonymem Ye.

Přestože se jeho jméno mezi nominovanými objevuje hned v několika kategoriích včetně alba roku, on sám na slavnostním ceremoniálu nevystoupí. Akademie si jeho účast nepřeje kvůli kontroverzním výrokům, kterými zásobuje internet.

Týkají se především jeho bývalé manželky Kim Kardashianové, kromě ní a jejího současného partnera Peta Davidsona ale West urážel a napadal i moderátora americké televizní Daily Show Trevora Noaha, který bude letošní Grammy uvádět.

Nechme se tedy překvapit, jak Noah zareaguje, bude-li raperova deska Donda vyhlášena albem roku. Nejsilnějším konkurentem je mu zpěvák Jon Batiste, jehož jméno figuruje v jedenácti kategoriích včetně desky roku.

Společnost mu dělají Tony Bennett s Lady Gaga, Justin Bieber, zpěvačka H.E.R., favoritka předloňského ročníku Billie Eilish nebo zpěvačka a raperka Doja Cat, která mimochodem před několika dny oznámila, že končí s hudební kariérou.

Přirovnala ji k noční můře a vyzvala fanoušky, aby ji přestali sledovat. Důvodem jejího rozhodnutí byl koncert v Paraguayi, který umělkyně kvůli špatným povětrnostním podmínkám zrušila, aniž se tamním fanouškům slovem omluvila a celou situaci podrobněji vysvětlila.

Ještě víc si je ale proti sobě popudila, když na Twitteru zveřejnila omluvu za svůj nedostatečný výkon v Brazílii a přidala ujištění, že příště se bude víc snažit. To rozpoutalo vlnu rozhořčených komentářů a vzkazů od paraguayských fandů, na což Doja Cat zareagovala oznámením o konci kariéry.

Zda to skutečně myslí vážně, nebo se jednalo jen o unáhlené gesto uražené primadony, se nejspíš ukáže v následujících dnech a týdnech. Uspěje-li její album Planet Her na Grammy, bude možná milá Doja hovořit trochu jinak.

Šanci má mimochodem i v kategorii Nahrávka roku, v níž krom jiných figuruje švédská popová legenda ABBA, která loni vydala po čtyřiceti letech nové album Voyage. Jestli nominovaná balada I Still Have Faith In You zvítězí, bude to spíš vyjádření sympatií, úcty a respektu k jedné z nejslavnějších a nejúspěšnějších kapel všech dob než objektivní konstatování, že jde o nejlepší píseň loňského roku.

Na druhé straně, kdo by pánům a dámám gramofonek nepřál? Jejich účast na soupisce nominovaných představuje připomínku starých dobrých časů, kdy na sebe hvězdy pop-music nemusely poutat pozornost skandály a peprnými prohlášeními na sociálních sítích.

Ještě dál do historie populární hudby jdeme v případě nominace Lady Gaga a Tonyho Bennetta za společné album Love For Sale s písněmi skladatele Cole Portera. Nahrávkou roku se tak může stát stařičká swingovka I Get A Kick Out Of You, kterou před nimi nazpíval Frank Sinatra, Dolly Partonová nebo Ella Fitzgeraldová.

Čeká se rovněž na to, zda již zmíněná Billie Eilish zopakuje svůj triumf z roku 2020, kdy s debutovým albem When We All Fall Asleep, Where Do We Go? uspěla v šesti kategoriích včetně alba roku, písně roku a nejlepší nahrávky.

Stala se i objevem roku, což už nezvládne, i tak ale bude zajímavé sledovat, jestli bude letos „šťastnější než kdy jindy“, abychom v českém překladu parafrázovali název její druhé desky Happier Than Ever.

Před několika dny si Billie Eilish a její bratr Finneas odnesli Oscara za nejlepší filmovou píseň – No Time To Die – čili uvidíme, jak jejich loňskou společnou práci zhodnotí Akademie cen Grammy. Mimochodem, sám Finneas má šanci uspět v kategorii objev roku za sólové album Optimist.

Co se tvrdších hudebních odnoží týče, za zmínku stojí, že jedním z nominovaných v kategoriích Nejlepší rockové album a Nejlepší rockový výkon je Chris Cornell, bývalý frontman kapel Soundgarden a Audioslave, který v roce 2017 spáchal sebevraždu. Stín smrti se vznáší i nad Foo Fighters, v nominované skladbě Making A Fire je ke slyšení hra nedávno zesnulého bubeníka Taylora Hawkinse.

A zvítězí-li v kategorii Nejlepší instrumentální skladba Vince Mendozy, bude letošní ročník nést českou stopu. Kompozici Concerto For Orchestra: Finale totiž šestinásobný držitel Grammy nahrál společně s Českým národním symfonickým orchestrem. Šanci má ještě v kategorii nejlepší aranžmá, nástroje a zpěv se skladbou To The Edge Of Longing, rovněž s českými symfoniky.

„Máme z toho obrovskou radost, protože je to vlastně naše iniciativa a hodně jsme se té desce věnovali. Už samotná nominace je odměna,“ reagoval šéf Českého národního symfonického orchestru Jan Hasenöhrl.