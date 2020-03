Hollywood stahuje své štáby z Česka, doma točí pořady bez diváků

Komiksový seriál The Falcon and The Winter Soldier (Sokol a Zimní voják), který je odvozený od příběhu Kapitána Ameriky, potažmo skupiny superhrdinů známých jako Avengers, se původně natáčel po několik měsíců v Atlantě.

Pak se štáb přesunul na krátký čas do Prahy, kde měl pracovat zhruba týden, ale jakmile zdejší úřady zavřely školy a zpřísnily veškerá opatření proti šíření koronaviru, dostali američtí filmaři pokyn k neprodlenému návratu.

Zdejším fanynkám tak zmizel jak herec Anthony Mackie, který ve filmové řadě Avengers představuje Sama Wilsona zvaného Sokol, tak jeho kolega ze stejného projektu Sebastian Stan v roli Buckyho Barnese alias Zimního vojáka.

Je to už podruhé, co seriál nechtěně měnil plány, od natáčení v Portoriku musel hned počátkem roku upustit kvůli tamnímu zemětřesení. Otázkou zůstává, zda společnost vůbec stihne slibované nasazení letos v srpnu.

Hollywood se však s koronavirem potýká i jinde. Televizní pořady jako Jeopardy!, Wheel of Fortune či Dr. Phil se v Los Angeles točí bez publika, při výrobě projektu neXT byl pozitivně testován jeden z členů štábu v Chicagu a soutěž Amazing Race odložila svou 33. řadu, situovanou do Anglie a Skotska.