Měli raději zakázat všechno, míní šéf sítě kin CineStar Jan Bradáč

Právě očekávali divácky silný týden, na startu původně stály jak česká vinařská komedie 3Bobule, tak americký komiks Bloodshot. Nicméně v souvislosti s vládním nařízením zavřel CineStar všechny sály včetně malých. „Aby bezpečnostní opatření mohlo vůbec splnit daný účel,“ vysvětlil ředitel firmy Jan Bradáč.

Některá kina omezují kapacitu, aby se vešla do limitu, tedy do 99 osob, jestliže zákaz platí pro kulturní akce nad sto lidí. Nehledali jste podobná řešení?

Ne, nehledali. Aby opatření mělo vůbec smysl, aby naplnilo svůj účel, nemá cenu vyhlášené limity jakkoli obcházet. Nevidím prakticky rozdíl v tom, jestli je pohromadě osmdesát, devadesát nebo sto lidí. Ale mohu mluvit pouze za naši síť. Jiní se možná přece jenom pokusí promítat v omezené podobě dál, nám to však připadá nezodpovědné.

Myslíte, že se diváci v nuceném mezičase vrátí z kinosálů a koncertů k televizi a deskám?

Nevím, ale doufám, že pokud se někdo bude cítit nemocný, zachová se zodpovědně a mezi lidi nepůjde. Upřímně nerozumím tomu, proč se vůbec stanovila hranice sto lidí, podle mého názoru měli raději zakázat rovnou veškeré veřejné akce. Je to nefér i vůči jejich organizátorům, některým to poskytuje možnost, jak si vymýšlet různé obezličky. Ale jak už jsem potvrdil, CineStar nic obcházet nebude.

Znamená to, že ve všech pobočkách vyhlásíte takříkajíc celozávodní dovolenou?

To vůbec ne, pokladny zůstanou otevřené, budeme v nich vracet vstupné za již zakoupené lístky. Máme také vlastní krizový miništáb, který bude běžně chodit do zaměstnání a vyhodnocovat každý den vývoj situace, navíc i v zázemí kin je práce dost.

Vidíte podobné změny také v zahraničí?

Jistě, zahájila to odložená premiéra příští bondovky, teď podobný přesun z dubna na podzim oznámilo rovněž pokračování rodinného příběhu Králíček Petr a kina už se hromadně zavírají třeba na Slovensku nebo v Bulharsku.

Dokázal byste vyčíslit ztráty, které zavření kin přinese třeba za jediný den?

Nezlobte se, ale já rozhodně nebudu mluvit o penězích, v této chvíli by mi to připadalo opravdu žinantní, teď jde o důležitější věci. O případných ekonomických škodách se můžeme pobavit, až se vrátíme k normálnímu provozu.

Vaše kina měla hostit i festival Febiofest, který také ruší původní termín konání.

Ano, toho je mi líto vůbec nejvíc, Febiofest patřil k březnové jarní tradici. Ale pro nás všechny je to zkrátka úplně nová zkušenost, která přišla po klidných letech, kdy jsme si mysleli, že už se nám nemůže nic stát.

Vydáte se vy osobně na služební cesty do ciziny, na filmové trhy nebo konference?

Ne, nikam nepojedu. Nejsem přece blázen. Ostatně venku se také všechno ruší.