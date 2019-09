Člen jihlavské koalice přišel pozdě, prodloužil jí tím život do listopadu

O tom, jak velmi křehká je současná jihlavská radniční koalice (Fórum, ODS, ZiJ), pokud chce prosadit své záměry, ukázalo úterní jednání městského zastupitelstva. Koalici se totiž hned na počátku nepodařilo prosadit ani program jednání.



K získání nadpoloviční většiny devatenácti hlasů chyběl totiž jeden hlas. Pro program předkládaný koalicí v tu chvíli zvedlo ruku osmnáct zastupitelů. Opozice jich měla sedmnáct. Přičemž zastupitel Pavel Šlechtický z opoziční KSČM byl omluven. A zastupitel Josef Kodet mladší (KDU-ČSL), jehož strana odstoupila od koaliční smlouvy, hlasoval v souladu s koalicí.

Paradoxem je, že tato patová situace nastala kvůli nepřítomnosti koaličního zastupitele Marka Hovorky (Fórum Jihlava).

Zastupitelstvo se totiž konalo nezvykle brzy. Místo obvyklého času ve 13 hodin, byl začátek již v deset dopoledne. A důvod, proč Hovorka nakonec dorazil až o půl dvanácté, byl dle jeho slov zcela banální.

Návrh na zrušení jednání a jeho posun o dva týdny neprošel

„Přehlédl jsem změnu času. Přitom sám jsem v minulosti navrhoval, aby se začínalo jednat dříve. Ale tím, jak jsem v posledních měsících velmi pracovně vytížen, jsem tuto konkrétní změnu přehlédl. Na celý program jsem se připravil, ale devět let, co jsem zastupitel, začíná zastupitelstvo ve 13 hodin. Proto mě nenapadlo zkontrolovat čas,“ vysvětlil Hovorka svůj pozdní příchod.

Koaliční jihlavský zastupitel Marek Hovorka.

„Bohužel se to stalo. Mrzí mě to,“ dodal.

Jakmile nebyl zastupitelstvem schválen program jednání, vyžádalo si opoziční hnutí ANO přestávku na patnáct minut. Ze čtvrt hodiny se nakonec stala hodina, při níž zástupci stran v zákulisí diskutovali o dalším postupu.

Opozice dokonce nejprve navrhovala, aby se celé jednání zastupitelstva zrušilo a uskutečnilo se v náhradním termínu za dva týdny.

Jméno nového náměstka primátora koalice stále ještě nemá

Nakonec politici program jednání úplně přeskládali. Pro novou verzi zvedlo ruku 23 zastupitelů. Některé zásadní body, které měly řešit situaci ve vedení města v době koaliční krize, ale z jednání úplně vypadly. Patřily k nim například návrhy na přerozdělení úkolů náměstků primátorky.

„Možná je to dobře, že to ještě řešit nebudeme, protože nejsme dohodnutí. Jméno nového náměstka v tuto chvíli nemáme,“ uvedla primátorka Karolína Koubová (Fórum) s tím, že všechny tyto body by měly být na programu v listopadu, kdy je další termín zastupitelstva.



Jasné tedy je, že minimálně do listopadu bude radnice fungovat ve stávajícím složení. „Koalice i rada města funguje,“ tvrdí primátorka.

Zároveň zdůraznila, že stávající koalice stále vyjednává s KDU-ČSL o podmínkách jejich návratu. „Vím, že nás je teď málo. Máme osmnáct členů. Může se v budoucnu stát, že někdo bude nemocný nebo uvízne na dálnici. Skutečně hledáme silnou koalici. Já věřím, že budeme mít celé lidovce,“ uvedla primátorka.

Lidovci čekají na písemnou odpověď od koalice na své dotazy

Získat potřebné dva hlasy lidovců si slibuje i v návaznosti na argumenty, které zazněly na veřejném dvouhodinovém semináři zastupitelů. Ti si odsouhlasili, že tyto body z úvodu původního programu proberou samostatně formou semináře a nebude se o nich hlasovat.

Bývalý náměstek primátorky Jaromír Kalina.

Prezentace shrnovala vývoj ve vodohospodářských sporech a důvody, které vedly k výměně právní kanceláře a dění v obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace. Právě výměna právní kanceláře vedla k tomu, že náměstek primátorky Jaromír Kalina (KDU-ČSL) rezignoval na svůj post a lidovci následně odstoupili od koaliční smlouvy.

„Chtěli jsme, aby veřejně zazněly tyto informace. Předpokládám, že lidovci mají městský výbor a že vše, co tady padlo, také slyšeli. Věřím, že nám to pomůže dostat se přes některé otázky, na které jsme nedostávali odpovědi,“ dodala primátorka.

Kalina další koaliční vyjednávání za určitých podmínek nevyloučil. Řekl, že vyjednávací tým lidovců čeká na písemnou odpověď od zbývajících členů koalice na své poslední vyjádření.