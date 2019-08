Po Kodetově rezignaci koalice na jihlavském magistrátu ztratila většinu

Koalice tvořená Fórem Jihlava, ODS, Žijeme Jihlavou! a KDU-ČSL tím ztratila křehkou většinu. Původně měla v 37členném zastupitelstvu 20 zástupců. Nyní už jich zbylo jen 18.

V případě třetího zastupitele-nestraníka za KDU-ČSL, kterým je Martin Laštovička, městský výbor respektoval jeho rozhodnutí v koalici setrvat. „Slíbil jsem, že jako uvolněný zastupitel budu řešit městskou památkovou rezervaci, která je bolavou záležitostí Jihlavy. Nebaví mě vystupovat z koalice a pak do ní zase vstupovat. Brání mi to v práci, kterou mám rozdělanou a chci ji dokončit,“ prohlásil.

Celá situace je důsledkem krize, již na konci června vyvolala výměna právních kanceláří ve sporu se svazkem obcí SVAK Jihlavsko o vydání vodohospodářského majetku. To mělo za následek rezignaci náměstka Kaliny, mimořádné zasedání zastupitelstva i Kalinův odchod z koalice.

„Koalice za zády KDU-ČSL a pomocí materiálu ‚na stůl‘ v radě města a v rozporu s koaliční smlouvou prohlasovala ukončení spolupráce s dosud úspěšnou advokátní kanceláří Ondruš a uzavřela smlouvu s novou kanceláří Bánský. To může nevratným způsobem poškodit zájmy obyvatel Jihlavy,“ vysvětloval důvody svého jednání Kalina.

Zbytek koalice poté ve společném prohlášení upozornil na údajně nestandardní Kalinovy vztahy s vedením společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK) a advokátem Miroslavem Šianským.

„To, že jsme rozbili letitý klan náměstka, advokáta a ředitele městské společnosti, mělo jediný cíl. Konečně utnout praxi, že se dělalo strategické rozhodování mimo vedení města,“ uvedla po mimořádném zastupitelstvu primátorka Karolína Koubová (Fórum) na svém oficiálním facebookovém profilu.

„Pouze jsme vyměnili advokátní kancelář. To, že to ohrožuje vymožení majetku, je absolutně nepravdivé tvrzení. Výměna advokátů, jinde běžná záležitost, u nás znamená, že jeden z dvaceti koaličních zastupitelů tvrdí, že on jediný má pravdu, že on jediný dokáže vyřešit miliardový vodohospodářský spor. A když není po jeho, tak odchází a bere si za rukojmí koaliční partnery, občany města a město Jihlavu,“ poznamenal první náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS).

Primátorka věří v návrat lidovců, přesto oslovila i ČSSD

Co bude dál s koalicí?

Do vedení města by mohla například přistoupit ČSSD, která má dva zastupitele. Tím by se koalice dostala na svůj předchozí počet 20 křesel.

Zastupitel a zároveň krajský radní Martin Hyský (ČSSD) potvrdil, že byli primátorkou Koubovou osloveni. „Projednávat to budeme na konci srpna na městském výboru strany,“ uvedl Hyský.

Koubová, jež je momentálně na dovolené, však pro ČTK uvedla, že stále věří, že se po dalším vyjednávání připojí lidovci zpět ke koalici. Se zástupcem ČSSD prý mluvila jen „ve velmi hrubých obrysech“.

Vítězné ANO nechce hrát druhé housle

Opoziční hnutí ANO, které loňské komunální volby v Jihlavě vyhrálo, se „záskokem“ za lidovce stát nechystá. „Že bychom nahradili tři členy KDU-ČSL naším desetičlenným klubem a hráli druhé housle pod vedením stávající primátorky, to podle mě není to, co by hnutí ANO chtělo,“ uvedl k současné situaci zastupitel Radek Popelka.

Zastupitelský klub ANO včera přišel s návrhem utvořit radu města tvořenou jedenácti členy a složenou ze všech subjektů v zastupitelstvu. Každý klub by měl jedno místo, zbylá tři by se rozdělila podle výsledku voleb.