Lidovci v Jihlavě chtějí po konci svého náměstka změnu koaliční smlouvy

Koalici loni na podzim po komunálních volbách vytvořilo Fórum Jihlava, ODS, KDU-ČSL a Žijeme Jihlavou! V sedmatřicetičlenném zastupitelstvu má toto spojení dvacet hlasů, tedy křehkou většinu. Rada města je složená z devíti členů. Lidovci v ní mají jednoho zástupce.

Nynější nestabilitu vyvolal způsob, jakým městská rada projednala výměnu právních kanceláří ve sporu se svazkem obcí SVAK Jihlavsko o vydání vodohospodářského majetku. KDU-ČSL byla seznámena s výpovědí smlouvy s advokátní kanceláří Ondruš až na radě, kde byl materiál takzvaně položen na stůl.

„Zbývající koaliční partneři o tom věděli dopředu, akorát my ne. Takhle se k sobě partneři nechovají. Tím je narušená důvěra v koalici,“ okomentoval svou rezignaci Kalina.

Podle prvního náměstka primátorky Petra Laštovičky (ODS) chce vedení města výměnou advokátních kanceláří ukončit tvrdý souboj a s nově vybranou kanceláří postupovat jiným stylem komunikace s členskými obcemi SVAK.

Výměna advokáta je banální věc, podivují se koaliční partneři

Laštovička zároveň poznamenal, že materiálů týkajících se veřejných financí, investičních akcí nebo strategií města, které jsou radě předloženy na stůl bez předchozího koaličního projednání, je celá řada.

„Nepředpokládali jsme, že něco tak banálního, jako je výměna advokátní kanceláře, může způsobit okamžitou rezignaci koaličního náměstka,“ uvedl Laštovička.

Způsob, jakým rada města postupovala a jak rozhodla, kritizuje také opoziční hnutí ANO, které v úterý v otevřeném dopise vyzvalo primátorku Karolínu Koubovou (Fórum Jihlava), aby pozastavila výkon usnesení o výměně právních kanceláří a předložila ho k rozhodnutí zastupitelům. „Žádné takové kroky, jaké žádají, nechystáme,“ okomentovala to Koubová.

Podle ní se současná koalice v žádné krizi neocitla. Naopak věří, že se ji podaří udržet.

Lidovci odsouhlasili pět bodů, na nichž budou nově trvat

V neděli se primátorka společně se svým prvním náměstkem setkala se zástupci KDU-ČSL. V úterý večer pak jednala o situaci městská organizace KDU-ČSL.

Výbor lidovců probral celkem tři varianty řešení. První, kterou byla vnitrostranická personální výměna na postu náměstka primátorky za Jaromíra Kalinu, výbor zamítl.

Upřednostnil druhou variantu, kterou je snaha domluvit se se stávajícími partnery na novém znění koaliční smlouvy. A definoval podmínky pro vyjednávání, jejichž důsledkem by měla být změna koaliční smlouvy.

Lidovci si odsouhlasili pět bodů, o kterých chtějí se zbytkem koalice co nejdříve jednat. „Prvním je právní zastupování města. Prodiskutovat chceme samozřejmě i mechanismy, které by zabránily tomu, co se stalo nyní. Tedy to, že jeden z koaličních partnerů nevěděl o předkládaném bodu. To by mělo být podle nás zakotveno v nové koaliční smlouvě,“ poznamenal Kalina.

Teprve v případě, že by tato varianta ztroskotala, je k dispozici ještě třetí možnost, tedy vypovězení koaliční smlouvy ze strany KDU-ČSL.

Do hry se vrací po volbách vyšachované vítězné ANO

Koaliční partneři se o výsledcích usnesení lidovců dozvěděli z médií. „Jsem rád, že KDU-ČSL chce jednat. My se tomu také nebráníme. Jen považuji za nešťastné, že se to k nám dostalo tímto způsobem,“ poznamenal náměstek Laštovička.

Do hry by však chtělo vstoupit rovněž opoziční hnutí ANO. Podle jeho zástupců je současná koalice nestabilní. ANO nabídlo všem subjektům v jihlavském zastupitelstvu jednání o vzniku nové koalice.

Hnutí zároveň navrhuje svolat mimořádné zasedání zastupitelstva. K němu je zapotřebí písemný souhlas jedné třetiny zastupitelů.

„My v tuto chvíli máme přislíbeno dvacet podpisů,“ uvedl předseda zastupitelského klubu ANO Radek Popelka s tím, že by preferoval, aby se zasedání zastupitelstva uskutečnilo ještě do konce července.