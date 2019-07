Schůzka na oslavě šéfa vodohospodářské firmy dělí jihlavskou koalici

Vedení jihlavského magistrátu ve středu, až po téměř čtrnácti dnech, zveřejnilo dle svého tvrzení skutečné okolnosti, které předcházely koaliční krizi po ukončení spolupráce s advokátní kanceláří Ondruš.

Zatímco na červnové tiskové konferenci vedení města informovalo o tom, že za výměnou advokátní kanceláře ve sporu o vydání mnohamilionového vodohospodářského majetku stojí docela běžné nastavení nové komunikace mezi městem Jihlavou a členskými obcemi svazku, teď přináší nové informace, které k tomu vedly.

Primátorka Karolína Koubová (Fórum) a oba její náměstci Petr Laštovička (ODS) a Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!) upozornili ve společném prohlášení na podle nich nestandardní vztahy rezignujícího náměstka Jaromíra Kaliny (KDU-ČSL) s vedením společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK) a advokátem Miroslavem Šianským.

Politik Kalina se za magistrát dlouhodobě věnoval sporu se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Klíčové mělo být jedno červnové odpoledne na zahradě u rodinného domu ředitele městské společnosti JVAK Jiřího Benáčka.

Tam se údajně ve středu 19. června v půl páté odpoledne setkali Kalina, Benáček a právník Šianský, jenž jako samostatný advokát v některých věcech právníka Radka Ondruše zastupoval. Po konzultaci se stranickými kolegy, ostatními členy vedení města a na pozvání těchto tří mužů tam byl přítomen i první náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS).

V popisu toho, jak setkání probíhalo, se však stávající vedení města a Kalina rozcházejí. Podle lidovce Kaliny to byla oslava Benáčkových padesátin.

Vedení města zastoupené Koubovou, Zemanem a Laštovičkou uvedlo, že se měl na tomto setkání řešit návrh převzetí zastoupení města přímo s právníkem Šianským ve zmíněném sporu a ukončení spolupráce s advokátní kanceláří Ondruš. „Když to přeložím do češtiny, pánové Šianský, Benáček a Kalina chtěli ‚odstavit‘ doktora Ondruše a přenechat zastoupení advokátu Šianskému,“ uvedla primátorka Koubová.

„Pan náměstek (Petr Laštovička) tam byl požádán, aby nás přesvědčil o tom, abychom odstoupili od advokátní kanceláře Ondruš a předali to panu Šianskému,“ dodala Koubová.

Že by schůzka probíhala tak, jak ji popisuje vedení města, ale Kalina s Benáčkem jednoznačně odmítají. „To je absolutní nesmysl a lež. Nedomlouvali jsme se na žádném tvrzení, které oni popisují. Je to jedna velká konspirační teorie,“ konstatoval Kalina a tiskové prohlášení magistrátu přirovnal k úvodníku Rudého práva z padesátých let.

Potkali se na terase

Šéf JVAK Jiří Benáček sdělil, že šlo o setkání na terase jeho domu v souvislosti s jeho kulatými narozeninami. „Tito pánové tam byli, stejně jako i jiní, další hosté. Probírali jsme různá témata, ale o ničem takovém, jak uvádějí, jsme nemluvili,“ poznamenal Benáček.

Vedení města ve svém prohlášení zároveň vysvětlilo, proč materiál na změnu právního zastoupení byl předložen mimořádně a bez projednání se všemi koaličními partnery. Právě to Kalina kritizoval a v důsledku toho i rezignoval na pozici náměstka.

„Důvodem byla absence dostatečného času návrh řádně zpracovat, jelikož rozhodnutí vedení města změnit právní zastoupení bylo až důsledkem zmíněné schůzky a jednání Miroslava Šianského na této schůzce. Dalším důvodem byla ztráta důvěry v náměstka Jaromíra Kalinu, a to zejména kvůli jeho nestandardním vztahům s vedením společnosti JVAK a advokátem Šianským,“ stojí v prohlášení vedení města.

Advokátní kancelář Ondruš se od postupu Miroslava Šianského distancovala. „Spolupráce s magistrem Šianským byla ze strany naší advokátní kanceláře zcela ukončena dnešním dnem poté, kdy jsme se o jeho jednání v dané věci dozvěděli od paní primátorky,“ uvedl advokát a jednatel Radek Ondruš s tím, že jednání se Šianský účastnil bez jeho pokynů a vědomí.

Zároveň dodal, že se jeho kancelář nebude o další zastupování Jihlavy v dané věci ucházet do okamžiku, než bude důvěra v jejich společnost opět obnovena.

A jaký teď bude osud jihlavské koalice?

Vedení města i přes tento veletoč opět ujistilo, že stávající koaliční smlouva je platná a i nadále budou pokračovat jednání o jejím znění. Lidovci setrvání v koalici podmiňují její úpravou a předložili pět bodů k jednání.

„Umím si představit, že budeme s lidovci dál vyjednávat. Umím si představit další spolupráci s Jaromírem Kalinou, ale neumím si představit, že by měl i nadále na starosti vodohospodářský spor,“ konstatovala primátorka.

Jaký bude další postup lidovců, bude záležet na jednání městského výboru strany. „Rozhodnutí je plně na výboru. Ale když někdo vydá takovéto prohlášení, čtu to tak, že nesměřuje k dohodě,“ dodal Jaromír Kalina.