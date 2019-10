Parkovací dům na brodském sídlišti je u ledu, vzniknout má parkoviště

Myšlenkou vybudovat na sídlišti patrový parkovací dům se vedení Havlíčkova Brodu zabývalo několik let. Stát měl na místě dnešní vyasfaltované odstavné plochy hned u kotelny. Prostor se nachází na severním okraji sídliště vedle severovýchodního obchvatu města.

Jenže zastupitelé si v červnu tento letitý záměr sami podstatně nabourali tím, že schválili výstavbu tří nových bytových domů na sousedním pozemku. Právě přes něj chtěli původně vést příjezdovou cestu do budoucích garáží. To už však nyní nebude možné.

Jak vyplývá z vyjádření brodského místostarosty Libora Honzárka, projekt parkovacího domu dává vedení města momentálně k ledu. „Jeho výstavba v současné době není reálná. Pro město by to byla finanční zátěž v řádech desítek milionů korun,“ prohlásil.

Jenže nedostatek parkovacích míst na sídlišti je třeba řešit co nejdřív. I když se o problému stále dokola jen mluví a obyvatelé si opakovaně stěžují, město v posledních letech neudělalo jediný konkrétní krok, aby zde počet stání zvýšilo.

Až padne zahrádkářská kolonie, parkoviště bude první na řadě

„Ujišťování, že nová parkovací místa přibudou, slyším od vedení města už minimálně deset let. Zatím ale neudělalo vůbec nic. Doufali jsme alespoň v parkovací dům, místo něj však radnice dala přednost bytovkám, které situaci ještě zhorší. Už teď stojí auta na trávníku, v křižovatkách, jedno blokuje druhé, občas se ani ulicí nedá projet,“ stěžuje si Jaroslav, jeden z obyvatel sídliště.

Vedení radnice nyní přichází s novým plánem, jak obyvatelům bytovek rychleji pomoci. Z projektu na přeměnu zahrádkářské kolonie Na Nebi vyčlenila právě vybudování parkoviště a zadala zpracování dokumentace. Projektanti by tak nejdříve měli navrhnout nové parkoviště, až později by se měli věnovat plánované obytné zástavbě, která má zahrádky nahradit.

„V podstatě jsme původní jednolitý projekt rozdělili na dvě části. Vybudovat parkoviště chceme co nejdřív. Nebylo by vhodné čekat až na stavbu domů,“ pravil Honzárek.

Město už má poměrně jasnou představu, jak by nové parkoviště mělo vypadat a pro koho přesně by mělo sloužit. „Bude oplocené a zabezpečené, bude opatřené závorou a bude moci sloužit jen pro rezidenty. Počítáme s přibližně šedesáti parkovacími místy,“ prozradil místostarosta.

Proti ztrátě zelené oázy stojí nájemci, občané i část zastupitelů

Na ploše budoucího parkoviště je však dosud zahrádkářská kolonie. Nájemci zahrádek, z nichž někteří tu hospodaří i desítky let, se avizovanému ukončení nájmu ze strany města brání. Mluví o sepsání petice za zachování kolonie. Tu by podpořila i řada obyvatel Výšiny, kteří oblast vnímají jako zelenou oázu na okraji sídliště.

A podporu mají i od mnohých zastupitelů. „Nemyslím si, že je zrovna teď ten správný čas zahrádky rušit. Ve městě je celá řada volných pozemků. Musíme investovat do jiných věcí,“ vzkázal už dříve komunista Zdeněk Dobrý.

„I já mám podobný názor. Parkoviště a jedenadvacet nových stavebních parcel nevyváží to lidské hledisko vzít nájemcům zahrádky, o něž se starají i po desetiletí, a zbourat je,“ přidal se Jan Schwarz (Broďáci).

Více parkovat by obyvatelé sídliště mohli i podél Reynkovy ulice

Do budoucna město v otázce parkování Na Výšině napne síly i k Reynkově ulici směřující k domu pro seniory. Tu by chtělo časem upravit a zřídit stání podél ní.

„Není to sice přímo mezi bytovkami na sídlišti, ale věřím, že by to pro zdejší obyvatele bylo i tak zajímavé,“ vzkázal místostarosta Honzárek. Jejich zřízení by mělo být součástí opravy ulice a přestavby plochy i nad základní školou Nuselská.

Projekt, který úvahy o velkém parkovacím domě vedle kotelny Na Výšině zastavil, nese název Výšina HB. Soukromý investor zde v původním areálku skladů a drobnější výroby chce stavět tři pětipodlažní bytové domy. Doplnit je mají parkové úpravy a zřízení 75 parkovacích míst.



V bytovkách by mělo být celkem 66 bytů. Stavba první z nich by měla začít ještě letos. Podle webových stránek developera má jít o dvou- až třípokojové byty o velikosti od 45 do 81 metrů čtverečních. I když ještě nestojí, jejich prodej už začal. První byty už jsou zarezervované.