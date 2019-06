Ledeč na přeplněném sídlišti staví parkoviště, Brod o tom roky jen mluví

Panelová sídliště stavěná za socialismu mají absolutní nedostatek parkovacích míst. Při jejich budování nikdo nečekal, že za pár desítek let aut tak přibude. Parkoviště se už několik roků ukazují jako malá, nedostatečná, parkovací místa kriticky chybí.



Že situace lze řešit, ukazují v Ledči nad Sázavou. Tam právě začala stavba nového parkoviště „na zelené louce“. Do konce srpna rozšíří kapacitu o pětadvacet nových míst. „Není to mnoho a ani po dokončení to nebude obyvatelům sídliště stačit. Ale je to aspoň něco,“ konstatoval starosta Zdeněk Tůma.

Parkoviště se začalo budovat pod panelovými domy v ulici Marie Majerové. „Kdysi tu bývalo původní hřiště. To ale nebylo využívané a bylo ve velmi špatném stavu,“ přiblížil starosta.

Umístění nového parkoviště si obyvatelé sídliště vybrali sami. Město mezi nimi uspořádalo anketu, kde by si nové odstavné plochy přáli mít.

Parkovací plochy na Stínadlech se rámci regenerace sídliště při tom rozšiřují už podruhé. Úpravami současných stání, komunikací a chodníků v jeho části už loni obyvatelé získali dalších sedmnáct míst.

V Brodě se probíralo několik návrhů, výsledek je zatím nulový

„Program regenerace sídliště řeší jeho komplexní proměnu. Na to udělat vše najednou ovšem nemáme dostatek peněz. Postupujeme po etapách,“ vysvětlil Zdeněk Tůma. Současná stavba nového parkoviště přijde na 1,7 milionů korun.

Nedostatek parkovacích míst je velkým problémem takřka všech větších měst. Velké problémy s tím má i Havlíčkův Brod. Největší sídliště Výšina a Žižkova jsou vozidly doslova přecpaná. Zaparkovat tam odpoledne nebo večer, kdy se obyvatelé vrátí z práce, je nemožné. Vozidla stojí, kde se dá, i na trávnících nebo v křižovatkách.

V Brodě se o kritické situaci mluví už několik let. Například v případě Výšiny padaly návrhy vybudovat parkovací dům, jeden čas se hovořilo i o rezidentních zónách. Hmatatelný výsledek se ale do současné doby nedostavil.

„Máme připraveno několik projektů na zřízení nových parkovacích míst na sídlištích Žižkov, Pražská i na Výšině, rovněž se připravuje projekt v lokalitě u Ledečské ulice,“ prohlásil už před časem starosta Jan Tecl. Jenže situace na sídlištích se ani přes podobná prohlášení nikterak nelepší.

Řešení se našlo pouze mezi staršími bytovkami na Pražské

Posun se podařil pouze v případě sídliště Pražská. Tam během zimy přibyly desítky míst. „Jedná se o celkem sedm parkovacích hnízd pro devět až deset automobilů. Jsou umístěné v prolukách mezi jednotlivými domy,“ popsal místostarosta Libor Honzárek.

Výhodou Pražské bylo, že na nová stání se mezi domy našlo dostatek místa. V tomto ohledu jsou na tom Výšina i Žižkov mnohem hůř. Paneláky z 80. let jsou tu nahuštěné na sebe a vklínit mezi ně nová parkoviště je takřka nemožné.

A s podobným problémem se nyní začnou potýkat i ledečská Stínadla. Parkovacích míst by tu i přes nová parkoviště bylo potřeba ještě víc. Jenže město už při jejich budování nemá kam jít.

„Pro další rozšiřování parkovacích ploch bychom museli získat pozemky, které jsou v soukromém majetku. Sice se o to dlouhodobě snažíme, ale někteří majitelé o prodeji ploch nechtějí ani slyšet,“ poznamenal Zdeněk Tůma.