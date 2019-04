Brod pomalu ruší bezplatná parkovací stání, automaty dostane další ulice

„Od návštěvníků bývalého kláštera, kde je například finanční úřad a spoustu dalších státních institucí, v poslední době dostáváme stížnosti, že nemají kde zaparkovat. Proto zpoplatníme šest míst v ulici P. F. Ledvinky,“ vysvětlil místostarosta Libor Honzárek.

Radnice v Havlíčkově Brodě je zastáncem teorie, že jestliže jsou parkovací místa zpoplatněna, nestojí na nich auta dlouho a rychleji se vystřídají. Řidiči by tak snáze měli najít volné místo. Navíc placeným stáním se mnozí snaží vyhnout.

„Poplatek je jediný způsob, jak parkování regulovat,“ opakuje Honzárek.

Šest parkovacích stání ve spodní části ulice nechá radnice osadit malými automaty na mince, takzvanými citymetery. Ty už několik let slouží například před nádražím, u polikliniky, České správy sociálního zabezpečení, pošty nebo v horní části Dobrovského ulice.

Pro město je podle Honzárka toto řešení výhodnější. Malé měřiče, každý pro jedno parkovací místo, má od společnosti v nájmu, který hradí podílem z vybraných peněz.

Malé automaty neberou karty a netisknou žádné lístečky

Jenže právě odchod peněz do soukromé firmy mnoha řidičům vadí. A jmenují i další nedostatky malých automatů. „Na rozdíl od klasických velkých tyto berou jen mince. To znamená mít je neustále po kapsách,“ namítá řidič Pavel Smetana. Automaty neberou karty ani bankovky, platit nejde ani pomocí SMS.

Problémem je podle Smetany i to, že citymeter netiskne žádný doklad jako důkaz, že řidič skutečně zaplatil. „Na hodinách se odpočítává čas. Jak doběhne, rozsvítí se nuly. Stačí, když přetáhnu parkování o pár vteřin, zrovna je u toho hlídka městské policie a už je z toho problém,“ dodává.

Ale funguje to i naopak. Pokud někdo odjede z místa dřív, má další řidič zaplacené třeba i desítky minut.

Zpoplatnit v širším centru města dalších šest míst se nezdá být tolik. Jenže podobným způsobem radnice postupuje už několik let a každým rokem jich pár přidá, od jednotek po desítky. Stání, za která je nutno zaplatit, tak pomalu, ale jistě vytlačují bezplatné parkování.

Platit se bude i u knihovny, aby tu auta nestála celý den

Platit s největší pravděpodobností budou muset řidiči i na nově chystaných parkovištích. I když o tom ještě nebylo rozhodnuto, vyplývá to z náznaků vedení města.

Téměř jisté to bude v parkovacím domě u nové krajské knihovny. „Předpokládáme to. Nechceme, aby zde vozy stály několik dní v kuse. Poplatek bude ale jen regulační, podobně jako na parkovišti na místě bývalého autobusového nádraží u stavební školy, nesmí řidiče odradit,“ zmínil místostarosta Honzárek.

Kryté patrové parkoviště má nabídnout kolem stovky míst, další stovka bude pod širým nebem. Město se na jinak krajské investici podílí několika desítkami milionů korun.



„Předpokládáme, že parkovací dům bude dokončen do konce roku 2019, knihovna do června 2020,“ prohlásil podle zápisu z jednání výboru pro životní prostředí vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš. Protože je parkovací dům součástí knihovny, je pravděpodobné, že se otevře až v příštím roce.

Kvůli parkovišti na „cirkusplace“ si ŘSD vyžádalo dokumentaci

Už letos by radnice chtěla alespoň provizorně umožnit parkování na takzvaném „cirkusplace“ u Masarykovy ulice a řeky vedle fotbalového areálu. I sem by se měly vejít na dvě stovky vozů. A i zde by řidiči nejspíš platili.

„Rada města o tom teprve rozhodne. Pokud by poplatek byl, tak nejspíš jen symbolické dvě koruny za hodinu. V první fázi by byl příjezd volný, bez závory, která je třeba v Husově ulici,“ podotkl místostarosta.

Pro zřízení tohoto parkoviště už podle něho město má předběžný souhlas policie. Ta posuzovala možnost odbočení z Masarykovy ulice na stávající rampu směřující k pozemkům.

Zcela vyhráno ale stále není. „Ředitelství silnic a dálnic si vyžádalo kompletní dokumentaci. Tu musíme nejprve zpracovat,“ dodal Honzárek.

V loňském roce řidiči na parkovném městu zaplatili celkem pět a tři čtvrtě milionu korun. „Za dalších 212 tisíc korun si pořídili parkovací karty. Těmi si řidiči předplatili parkovné, nejedná se o vyhrazené parkovací místo,“ doplnila mluvčí radnice Alena Doležalová.