Kožní tuk, tzv. maz, přirozeně produkuje každá pleť. Udržuje ji pružnou a jemnou, chrání ji tak před vysycháním a před okolními škodlivými vlivy, protože posiluje kožní bariéru.

To hlavní! Co je v péči o mastnou pleť nejdůležitější? Musíte ji vydatně hydratovat! To neznamená ji mastit ale dodávat jí dostatečnou vlhkost. Protože když ji nemá, reaguje jak? Zvýšenou produkcí kožního mazu. Takže vybírejte přípravky (pro mastnou plet) se silnými hydratačními účinky.



Poznat mastnou pleť není těžké: protože její mazové žlázy tvoří mazu nadbytek, je hodně mastná, leskne se, má rozšířené, jasně viditelné póry a také sklon k tvoření pupínků, černých teček, vřídků, k zanícení a zarudnutí i ke vzniku různých forem akné.

Je pravda, že pružnost si udržuje déle, vrásky se na ní tvoří později a je jich méně než na pleti suché, ale děje se to skokově a bývají naopak hlubší a viditelnější.

Co způsobuje nadprodukci kožního mazu? V první řadě dědičnost – mastná pleť je daná především geneticky. Mohou to však způsobit i hormonální změny, některé léky, psychické důvody (třeba stres), ale můžeme si za to i my samy, například nezdravým životním stylem nebo používáním nevhodné kosmetiky.

Co určitě nedělat?

Nemyslete si, že nad nepříjemnými projevy mastné pleti zvítězíte agresivními přípravky , které ji rychle vysuší. Nejenže pak bývá zarudlá, citlivá, svědivá a loupe se, ale může se vám stát pravý opak – kůže se bude bránit tím, že se bude mastit o to víc.



Jak se o ni starat?

Základem péče o mastnou pleť je rozhodně každodenní čištění : ráno a večer. Po čištění pokožku tonizujte pleťovou vodou se zklidňujícími složkami.



. Volte přípravky jemné , nemastné, nejlépe s antibakteriálním složením, lehké hydratační emulze a gely. Velkým obloukem se vyhýbejte těžkým, hutným, mastným krémům.



Péče podomácku

Chcete si vyrobit vlastní pečující přípravky pro mastnou pleť? Prospěšné jsou třeba pleťové obklady s odvarem z heřmánku pravého, měsíčku lékařského nebo obilných vloček (ovesných, špaldových, pšeničných apod.).



Snadno si umícháte také domácí pleťové masky. Oblíbenou složkou bývá léčivý jíl (dá se koupit), popřípadě rozdrcené či mleté obilné vločky, otruby, ovesná mouka, přidává se třeba citronová šťáva, med, strouhané jablko či mrkev, rozdrcené hroznové víno, žloutek, trocha mleté skořice, pro správnou kašovitou konzistenci masky tvaroh nebo bílý jogurt či troška rostlinného oleje (olivový, mandlový, z hroznových jader, ale s oleji velmi opatrně) atd.

Do masky nedávejte všechny vyjmenované ingredience, vyberte si z nich. Po aplikaci vždy pleť důkladně hydratujte krémem vhodným pro mastnou či problémovou pleť.