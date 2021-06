V žádném případě to neznamená (a ani neospravedlňuje) odbývání či zanedbávání kosmetické péče. Přirozenost, to nejsou hrubé, matné (už vůbec ne neučesané) vlasy, přesušená, šupinatá pokožka, zbytečné vrásky, olámané nehty, neošetřené ruce a nohy a kdovíco ještě.

Hledejme ji v přirozené a přiměřené péči, bez zbytečných výstředností, nestřídmostí či zákroků. Je lepší krásnět s kosmetikou v rozumné (a uvěřitelné) míře. Nejpřirozenější je přijmout se a být sama sebou.

Učíme se z přírody

Stále víc žen do svých kosmetických rituálů zařazuje přírodní kosmetiku, bio, vegan atd., protože ji vnímají jako přirozenější. Zajímají se i o to, co jimi používané přípravky (ne)obsahují, vyhledávají v nich složky, které lidské tělo přirozeně obsahuje.

Na důležitosti nabývá i to, kde výrobci získávají ingredience, jak moc je proces výroby a distribuce zatěžující pro životní prostředí, zda jsou obaly produktů ekologické, vyrobené z recyklovaných materiálů, dají se dál recyklovat nebo třeba upcyklovat a podobně.

Čištění nešiďte Jen důkladně, ale šetrně (!) očištěná pleť může správně přijmout účinné látky z dalších přípravků a naplno je využít.

Péče (nejen) základní

Kosmetickou péči nešiďte, ale je-li to nezbytné, můžete ji zredukovat na to nejzákladnější: čištění, tonizace a vhodný krém – bez tohoto minima svou pleť nikdy nenechávejte.

Základem kosmetické výbavy jsou: čisticí přípravek (gel, pěna, mléko, krém), pleťová voda (tonikum) a pro typ pleti vhodný krém. Pleťová voda nemůže nahradit čističe a místo pleťové vody zas není radno používat vodu z vodovodu.

Ovšem pro kompletní péči přidejte peelingy, pleťové masky, pleťové oleje, séra, oční krémy apod. Do minimální péče, o niž byste neměla připravit své tělo, patří očista (včetně peelingu aspoň jednou týdně) a ošetření po koupeli či sprše, které pokožku vyživí, zvlhčí a obnoví její přirozenou obranyschopnost.

Ukažte se, jak vám to sluší

V líčení se přirozenost přímo nabízí. Však je (samozřejmě vedle zářivě barevných trendů) jedním ze stylů, který je nyní velmi žádaný, oblíbený a módní. Zvláště v době covidových opatření, kdy spoustu času trávíme doma, a ne „mezi lidmi“, nebo velký kus obličeje kryjeme rouškou, je příjemné omezit líčení a nechat pleť odpočinout od líčidel.

Ale všeho moc škodí. I vaši nejbližší si zaslouží, aby vám to slušelo, na kolemjdoucí zas můžete zapůsobit krásně namalovanýma očima. K „nahému“, tzv. nude líčení stačí pleť sjednotit a rozjasnit. Hodí se BB a CC krémy, jemné make-upy, pudry, korektory, rozjasňovače, tvářenky, bronzery aj. S jejich pomocí můžete zvýraznit přirozené rysy své tváře.