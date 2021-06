Vyzkoušejte efektně omlazující terapii: pomůže céčko, retinol i peptidy

Slovo anti-age jsme zde probírali již nesčetněkrát. Je jasné, že pokud chceme vypadat co nejdéle mladě, je dobré dodržovat správnou životosprávu, hodně spát, dopřávat si pravidelný pohyb a chránit se před sluncem. Pokud jde o kosmetiku, my ženy jsme si zvykly nakupovat to, na čem je napsáno anti-age. Na tom by samo o sobě ještě nebylo nic špatného, ale pojďme se blíže podívat na konkrétní ingredience, jejich účinky i působení. Díky tomu pak budete péči lépe cílit na problém, který vás trápí, a boj se stárnutím bude efektivnější.

Toto tvrzení potvrzuje i dermatoložka Markéta Majerová z Medicom Clinic. „Neexistuje jedna nejúčinnější estetická procedura, vždy záleží na tom, co vás nejvíce trápí. Pokud jsou to vrásky, pomůže vám botox, jestli potřebujete dodat objem, objednejte se na výplně. Někomu dalšímu udělá službu ošetření laserem, které pleť celkově vyhladí, omladí a sjednotí.“

„Kdybych však měla hovořit jen o jedné účinné proceduře, byl by to momentálně My Facelift. Je to méně invazivní facelifting, který probíhá v lokálním znecitlivění. Trvá zhruba dvě hodiny a jeho velkou výhodou je, že se na rozdíl od klasického faceliftingu mnohem rychleji hojí a klient se tak může do týdne zařadit do normálního života,“ dodává. Kombinace účinných přípravků a citlivě zvolené estetické medicíny je tak nejsnazší cestou k mladšímu vzhledu.