Zkusily jsme na vlastní kůži: přírodní oleje se hodí i na mastnou pleť

Člověk nemusí být zrovna biochemik aby vytušil, že každý z olejů, které se v kosmetice používají, je trochu jiný a jinak se v kontaktu s pletí chová.



Pro mě osobně se z používání olejového zázraku po měsíci stal malý ranní i večerní rituál a v pleti zavládla harmonie. Jen zářila a světe div se, mastila se mnohem méně. Začala jsem olejíčkům věřit, a také je trochu na sobě testovat a zkoumat. Na vlasech i těle. Pojďme si posvítit na dva hlavní typy „beauty“ olejů.



Syntetické oleje mohou uškodit

Začneme těmi ne moc blahodárnými, ať je máme za sebou. Jsou to oleje minerální. Ty mají svůj základ v ropě a jsou z ní synteticky vyráběny. Ropu mezi ingrediencemi přímo napsanou samozřejmě nenajdete, tyto oleje se skrývají často pod názvy mineral oil, paraffinum liquidum či petrolatum.

Na pokožce vytváří silný mastný film, což na začátku užívání možná i zanechává příjemný pocit hebkosti. Jenže … opravdu jen na chvíli. Časem se po nich kvalita pleti zhoršuje, případně se začnou objevovat kožní problémy, jako jsou ekzémy, akné, ucpané póry…Pokožka se stává nepropustnou, a to způsobuje zadržování toxinů. A podle mnohých výzkumníků se kvůli nim dějí i jiné, horší věci…

Přírodní olejíčky umí zázraky

Na rozdíl od syntetických minerálních olejů jsou přírodní oleje velice blahodárné. Jejich molekuly většinou snáze pronikají do pokožky, ale i tady jsou rozdíly. Některé tzv. sušší olejíčky se vsáknou hned a pocit mastnoty je opravdu minimální, spíš zanechávají pocit pružnosti, hydratace a spokojenosti, jiné víc „sedí“ na povrchu a jsou mastnější. Tento pocit klidně můžete mít z čistých bio olejíčků jako je například olej arganový, ale i šípkový nebo mandlový.

Čím to je? Kdybychom se na ně podívali pod mikroskopem, vyšlo by najevo, že některé oleje vytvářejí větší molekuly, zatímco jiné menší.

Takže pokud jde o to, co od „svého“ olejíčku chcete, tak na velikosti dost záleží. Mnoho lidí si myslí, že se všechny přírodní kosmetické olejíčky elegantně vsáknou do pleti nebo do vlasů jako leave-in kondicionér, ale to není pravda. Jen některé olejové molekuly umí penetrovat do hloubi pokožky a vlasů. Nejlépe to zvládá kokosový olej, a proto je asi poslední dobou tak „in“, univerzálně používaný a oblíbený.

Na druhou stranu třeba známé oleje arganový, šípkový či jojobový jsou molekulárně „těžší váhy“ a pronikání do hloubi pleti jim tolik nejde, i když částečně se dovnitř také dostanou, nicméně spíš umí vytvořit na kůži či vlasech tenoučkou ochrannou vrstvičku, která ovšem zdaleka není tak nepropustným a hrubým filmem jako u syntetických olejů minerálních. Tato lipidová bariéra organicky dýchá, a my to vnímáme jako kýženou hebkost, příjemnost a zářivost pleti.

Vyzkoušejte vlhký trik

Abychom z pleťových olejíčků získali co nejvíce benefitů, určitě je dobré mít na paměti vlhký trik. Ať už je používáte na obličej, pleť či vlasy, nehte je před olejováním vlhké. Olej sám o sobě totiž nemá hydratační vlastnosti, ale zato má jednu výbornou schopnost, a to uzamknout v pleti vlhkost. Olejová povrchová vrstvička drží vodu v pokožce, takže pak zůstává krásně vlahá a hydratovaná. Ideální je těsně před nanesením olejíček důkladně rozehřát v dlaních. Uvolní se tím prospěšné látky a vy získáte ještě efektivnější výsledky olejové péče.

Velkou výhodou olejíčků je i skutečnost, že se dají dobře míchat. Biochemici a kosmetičtí výzkumníci si tak mohou snadno pohrát s mixováním olejů o různých velikostech molekul a namíchat směsi, ve kterých se různé oleje podporují a přinášejí naší pleti ještě více krásy a pohody. Také nepotřebují skoro žádnou konzervaci – samy o sobě jsou konzervanty, na rozdíl od krémů, emulzí či mlék neobsahují vodu, tudíž silná konzervace netřeba.

Protože přírodních pečujících olejů je mnoho, i tady platí, že je potřeba si je na sobě otestovat. Obecně lze říci, že na sušší pleť se hodí olejíček jojobový nebo avokádový. Pro zpomalení tvorby vrásek a hydrataci zralejší pleti vyhledávejte na etiketě olej arganový, je bohatý na obsah antioxidantů a esenciálních mastných kyselin, a skvěle pomáhá i vlasům. Olej rakytníkový, malinový nebo šípkový krásně rozzáří mdlou pleť.

Olejové směsi či séra mívají často uživatelsky příjemnější konzistenci než čisté oleje. Smícháním výživných hustých olejů a těch s lehčí konzistencí vzniká totiž dokonalá směs, která se snadno aplikuje, rychleji se vsakuje a jednodušeji používá. Navíc jeden olej nemůže umět všechno. Směs olejů nebo olejové sérum logicky přináší více benefitů.

Úžasné jsou i olejíčky na vlasy – ne, nebojte se, většina je opravdu nezamastí, ale spíš dodává zářivost, vitalitu a hydrataci, a když je vetřete do vlhkých vlasů, rozčešete je pak raz dva. Nebojte se tedy občas zaexperimentovat a vyměnit je na chvíli za kondicionér.