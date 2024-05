Čisté vlasy i bez šamponu? Jistě. zkuste jej vyměnit za tyto poklady

Metoda No Poo (No ShamPoo, tedy bez šamponu) se dostala do širšího povědomí před pár lety. Proč byste to měla dělat? Třeba proto, že konvenční šampony mohou být agresivní, sice s nimi vlasy očistíte, ale vlasová pokožka může trpět.

Problematický je hlavně obsah silikonů a sulfátů. Na kůži se to negativně podepíše, možná ne v řádu dnů, ale dlouhodobě určitě. Výsledkem jsou vlasy, které jsou buď přemaštěné, nebo přesušené.

Jestli tedy chcete vlasovou pokožku ozdravit a ulevit jí, zabránit tomu, aby byla vysušená či podrážděná, zkuste chvíli fungovat bez šamponu. A nemusíte se bát, neznamená to, že budete mít kadeře špinavé a mastné.

Lze je samozřejmě oplachovat jen vodou, ne každému to ale přináší pocit čisté kštice. Pak tedy zkuste i alternativní přípravky na šetrné mytí.

Marocký jíl

Hodí se především na vlasy, které se hodně mastí. Na 25 g marockého jílu přidejte 70 ml vody a vytvořte kašičku. Naneste ji ke kořínkům vlasů, nechte deset minut působit a opláchněte.

Žitná mouka

Patří mezi nejjednodušší přípravky na mytí vlasů pro No Poo začátečnice. Zkuste ji hlavně na mastné vlasy, neslepí je, na ty suché ale není úplně vhodná, může vysušovat. Ještě rada, než začnete žitnou mouku roztírat do kštice: přesvědčte se, že není celozrnná, vyčesat otruby z vlasů by bylo složité.

Šampon v kostce

Vyrábí ho řada kosmetických značek přímo v bio kvalitě. Obsahuje kvalitní suroviny, nenajdete v něm třeba palmový olej. Místo toho skýtá bambucké máslo, bylinky a esenciální oleje. Tak jako u běžných šamponů tu volíte konkrétní produkt podle typu vlasů.

Pivo

Lehce zvětralé pivo si dobře rozumí s kudrnatými a suchými vlasy. Na jeden oplach postačí půl lahve, vaší hřívě dodá překrásný a zdravý lesk.

Jedlá soda

Opět je vhodná spíš na mastné vlasy, vždy je ale třeba ji kombinovat s oplachem z jablečného octa.

Suchý šampon

Pudry na vlasy, které je odmastí a přinesou jim nadýchaný vzhled, si můžete lehce vyrobit i z domácích prostředků. Pro světlou kštici lze zvolit směs tvořenou dvěma lžícemi škrobu a čajovou lžičkou sody – k tomu přidáte ještě půl lžičky kurkumy a levandulový esenciální olej. Na tmavé vlasy doplňte do stejné směsi lžíci kakaa, pro rusovlásky je dobré kromě kakaa dodat i červený jíl. Zapracovávejte ke kořínkům, vždy do suchých vlasů, zbytky pak vyčešte.

Úvodní detox

Jestli jste se už rozhodla, že jdete do toho, na úvod byste měla zvážit menší detox. To nemusí být zrovna procházka růžovou zahradou, vlasy se mohou zvýšeně mastit, mohou vypadat zplihle, pokožka může svědit.

Každý typ vlasů na „ztrátu“ šamponu reaguje jinak a velmi intenzivně protestují ty, které byly umývány příliš často. Nemluvíme tady o tom, že by bylo nevhodné mýt si vlasy několikrát týdně, ale najdou se i ženy, co jsou schopné si mýt hlavu i vícekrát denně. Tam je detox na místě a může to být tvrdá odvykačka.