Objevte sérum pravdy. Pleť sama napoví, jaký doping potřebuje

Jak je správně aplikovat? Séra patří na důkladně vyčištěnou a tonizovanou pleť.

a tonizovanou pleť. Velkou výhodou je, že jich nemusíte používat moc. Vetřete do pokožky jenom pár kapek, zhruba tři až pět . Jsou natolik koncentrovaná, že to naprosto stačí.

. Jsou natolik koncentrovaná, že to naprosto stačí. Kdyby vám dávkování dělalo potíže, můžete si pořídit přímo kapsle s doporučeným denním množstvím přípravku .

. Sérum vklepávejte konečky prstů na obličej i krk a do oblasti dekoltu. Poté naneste denní či noční krém, který běžně používáte.