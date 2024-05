Předběhněte léto. Opálit se do bronzova můžete i doma v koupelně

Samoopalovací krémy nabízejí cestu, jak dosáhnout krásně bronzové kůže, aniž byste se museli vystavovat nebezpečným slunečním paprskům. Můžete tak mít super letní vzhled a strávit klidně celé léto ve stínu. Anebo se prostě jen opalovat méně: když se vám zrovna chce nebo když slunce nemá takovou sílu.

S použitím samoopalovacího přípravku v létě se pojí spousta domněnek a mýtů. Pojďme si proto zopakovat, jak tyto produkty opravdu fungují a v čem všem se na ně můžete spolehnout.

Často se bojíme používat samoopalovací krém, protože máme strach, že se začne roztékat či smývat, hned jak se začneme trochu potit nebo poté, co skočíme šipku do bazénu či moře. Ale tak to není.

Samoopalovací přípravek jen zbarví naši pokožku, ale jakmile zaschne, už ho tak snadno nesmyjeme. I proto je tak důležité nanášet ho opatrně a rovnoměrně. Aby na pokožce nevytvořil tmavé skvrny, je fajn den před aplikací použít tělový peeling.

Důležité je vědět, že přestože je pokožka díky samoopalovacímu přípravku příjemně bronzová, slunce na ni působí úplně stejně, jako by na ní žádný samoopalovací přípravek nebyl. Nechrání tedy před sluncem, na slunci vždy použijte ještě klasický opalovací krém.

A pokud se naopak chcete opalovat přirozeně a „samoopalovák“ měl jen pomoci v tom, abyste poprvé na pláži nepůsobila jako „ředitelka vápenky“, žádný strach – opálíte se úplně stejně i skrz něj.