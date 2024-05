Rozjasněte svůj pohled. Pomůže hlavně spánek, ale i správná péče

Pamatujte na to, že nejlepším receptem pro jasné oči bude kvalitní spánek. Jde o staré a léty ověřené moudro, které zkrátka a dobře funguje.

Pokud se očím pravidelného a přirozeného odpočinku nedostává, vypadají unaveně, jsou podrážděné nebo zarudlé. Jde-li o chronickou záležitost, navštivte lékaře, souběžně se můžete pustit i do opečovávacích bylinkových rituálů.

Na oční koupele využijete intenzivní odvar z bylin. Převařujte je aspoň dvacet minut, aby se zničilo co nejvíce škodlivých bakterií. Následně je vhodné roztok přelít přes kávový filtr, a to hned třikrát, aby se podařilo zachytit všechny malé kousky. Po důkladném scezení do odvaru namočte sterilizovaný bavlněný pruh látky, přiložte ho opatrně přes zavřená víčka a odpočívejte.

Pro zahnání únavy

Rozjasnit zrak, zastavit slzení způsobené rýmou nebo pomoci s únavou dovede bylinka jménem světlík. Odvar připravte z hrsti čerstvé rostliny. Nakombinovat ji lze se sušenou. K tomu se přidá půl litru vody, odvar je nezbytné použít hned, jakmile vychladne.

Podobné účinky a projasňující efekt má také řepík. Na opuchlá víčka přijde vhod odvar z přesličky, ale ten je nutné vařit nejméně půl hodiny. S tmavými kruhy kolem očí si dobře poradí odvar z máty, zvláčnění pokožky v očním okolí zařídí sléz.

Extra tip: K rychlému osvěžení očí, třeba v práci, lze použít sáčky bylinných čajů. Po třech minutách louhování v horké vodě pytlíčky ideálně heřmánkového nebo šípkového čaje vyjměte, nechte ochladit a pak si je na čtvrt hodiny polož položte na víčka.

Pokud si připravíte odvar z květů černého bezu v želatině, vznikne vám uklidňující a chladivý oční gel, který se k rozjasnění pohledu hodí hlavně v létě.

Místo želatiny lze použít také rostlinný agar, z něhož se dá udělat i zklidňující oční gel z heřmánku či měsíčku lékařského. Ten dokáže zatočit s unaveným pohledem a zklidní stále zarudlé oči bez jiskry.

Pozor na oční okolí

Kromě samotných očí je ale nutné zaměřit se i na péči o partie očního okolí. Pokožka v těchto místech je velmi citlivá a jemná. Rychle se na ní odrazí, jak žijete a fungujete: zvýšený stres, únava, nedostatek spánku, nezdravý životní styl nebo nevhodná péče.

Abyste se vyhnuli tmavým kruhům pod očima, otokům a vráskám, tedy tomu, co i ten nejjasnější pohled zcela degraduje, dodržujte pravidelný pitný režim, hodně odpočívejte a vybírejte kvalitní kosmetiku na oční okolí. Měla by pleti dodat hydrataci a prozářit ji.

Na odličování používejte šetrný přípravek, postupujte opravdu jemně. Aplikujte oční séra, krémy a gely, od věci není ani zapojení masážních válečků, skvělá je i gua sha.Využít můžete osvěžující masky, například s aloe vera, zeleným čajem či kofeinem.