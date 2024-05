Pokožku jako v bavlnce máte na dosah ruky. Stačí ji správně opečovat

Každý den byste měla jako rituál, kromě čištění zubů a hýčkání obličeje, věnovat chvíli i pokožce svého těla. I když se vám může zdát, že to nepotřebuje, opak je pravdou. Na její stav působí celá řada faktorů, jak vnějších, tak i vnitřních. Mezi ty vnější patří například vliv životního prostředí nebo právě péče, kterou kůži věnujete. K těm vnitřním se řadí třeba dědičnost nebo věk.

Ať už za nedostatky může dermatitida, malá hydratace nebo počasí, je nutné pro pokožku každý den něco udělat. Třeba už jen proto, že jako první je tou nejlepší obranou těla. Každé narušení její bariérové funkce je zásadní, pokožka pak propouští snadněji dráždivé látky. A také její hloubková hydratace je klíčová, jen tak kůže totiž zůstane pružná, pevná a vláčná.

Myjte a pečujte

Začít můžete už ve sprše s pečujícím sprchovým gelem, který zanechá pleť jemnou a hydratovanou. I když si třeba myslíte, že takto jste už udělala dost, není to pravda.

Po sprchování to bude chtít určitě tělové mléko. Nejlepší cestou, jak se zbavit suché pleti, je vytvořit na ní vrstvu, která ji uzavírá a brání úniku vlhkosti.

Zároveň je ale také důležité podporovat přirozenou rovnováhu mikroflóry pokožky, to znamená pohlídat si pH přípravku. Tělové mléko s pH 5,5 je ideální k ošetření celého těla. Vhodné budou i výrobky obohacené o kyselinu hyaluronovou, která účinně pečuje o kůži a pomáhá udržovat její přirozenou vláčnost. Před ztrátou hydratace chrání i obsah urey a ceramidy.

Ošetřujte jemně

Nepodceňujte ani sílu peelingu. Odstraňuje odumřelé buňky a pokožka pak lépe vstřebává další přípravky. Používat by se měl zhruba jednou týdně, hlavně v létě. A opravdu by mělo jít o peeling na tělo, který má hrubší částice než ten na obličej. Přesto jím však nikdy pleť zbytečně silně nedrhněte. Příjemně, to ano.

Tělové mléko

Intenzivně hydratační přípravek si můžete sama vyrobit i ze skutečného mléka. Ohřejte čerstvé plnotučné mléko. Za stálého míchání do něj přidejte jednou tolik kokosového oleje. Dobře vyšlehejte, stáhněte z plotny a doplňte pár kapek mandlového esenciálního oleje. Nechte vychladit. Uchovávejte v lednici a spotřebujte do dvou dnů.

Vyberte si tělové mléko podle toho, co přesně potřebuje vaše pokožka. Vždy ho ale používejte minimálně jednou denně.

Kávičkový peeling

Hladká a voňavá kůže, to nemusí být jen sen. Stačí smíchat po lžíci mleté kávy a olivového oleje a aplikovat ve sprše, hezky na navlhčenou pokožku.