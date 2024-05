Barvy teď hrají hlavní roli, nejen v módě. Přizpůsobte tomu i make-up

Jaro si říká o barvičky, a to nejen co se vašeho outfitu týče. Sofistikované líčení s hravými detaily vám nejen zlepší náladu a dodá sebevědomí, ale navíc dokonale vyladí váš jarní look.