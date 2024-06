Přirozené líčení neznamená nudu. Barvy si užijete i tak

V hlavní roli broskev

Barvou roku 2024 je Peach Fuzz, něžný broskvově oranžovo-růžový odstín, který se pochopitelně promítá nejen do oblečení, ale také do líčení. S ním snadno vykouzlíme svěží a mladistvý vzhled. Broskvové tóny tvář rozsvítí, prozáří a zjemní. Moc dobře vypadá Peach Fuzz i na nehtech.

Něco pro odvážné

Dovedete si představit tak nanejvýš zelené oční stíny, zejména jste-li hnědoočky, kterým tato barva oči projasní? Rozverné aktuální trendy jdou ale mnohem dál – třeba až k zelené rtěnce a zeleným lakům na nehty.

Na rozjezd zkuste třeba zelenou linku. Naneste ji těsně k řasám, nebo experimentujte – horní linku udělejte klasicky černou (či hnědou) a zelenou tužku použijte na spodní linii řas.

Když řasenku, tak barevnou

Jste vyznavačkou černé řasenky nebo při líčení řasenku úplně vynecháváte? Je to škoda, protože do módy se opět vrátily řasenky barevné. Barevná řasenka pomůže, zejména máte-li malé a zapadlé oči. Zkuste i „půlené“ řasy, ke kořínkům černou a do konců barevnou řasenku.

Proč mít speciální odličovač očí?

I ta nejkrásnější barva očních stínů, linek a řasenek musí večer pryč. Pokožka v okolí očí je ale velice jemná, tenká a citlivá. Běžné pleťové odličovače ji mohou zbytečně dráždit. Speciální odličovače očí si poradí i s odolnými líčidly, i když make-up ještě zpečetíte fixátorem. Pravidelným jemným odličováním zabráníte ztenčování pokožky kolem očí, vzniku drobných vrásek a také lámání řas.