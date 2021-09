Nerafinovaný kokosový olej se řadí mezi nejzdravější oleje vůbec. Obsahuje totiž tuky, které se dostávají přímo do jater, kde se rozkládají na energii, namísto toho, aby se v těle hromadily do zásoby a zakládaly na nevzhledné faldíky.

Do jídelníčku by ho tak měli zařadit všichni, kteří potřebují shodit nějaké to kilo. Pár lžiček kokosového oleje dokáže nasytit až na několik hodin. Pravidelná konzumace pomáhá předcházet jojo efektu, obávanému „vlčímu hladu“ a nezvladatelné chuti na sladké. Právě ta bývá často způsobena nízkou hladinou cukru v krvi, což je známkou toho, že tělo volá po energii.

Kokosový olej také zrychluje metabolismus a pomáhá zpracovat cholesterol, takže zároveň slouží jako prevence ucpávání cév.

Pečuje o pokožku

Nepřekonatelný je v péči o pleť. Máte citlivou kůži se sklonem k podráždění a tvorbě červených pupínků? Nahraďte běžné krémy a pleťová mléka kokosovým koko olejem a brzy pocítíte rozdíl. Nádherně se vstřebává a nezanechává na kůži mastný film. Zvlášť vhodný je pro suchou a problematickou pokožku s vyrážkami, alergiemi či atopickým ekzémem.

Účinně si poradí také se ztvrdlou kůží, třeba na chodidlech. Stačí, když si je večer namažete, navléknete bavlněné ponožky a necháte působit do rána. Stejně dobře ho však můžete použít i na pokožku v obličeji, klidně i jako odličovací přípravek.

Navrací vlasům lesk

O Asiatkách je všeobecně známo, že mají krásné, zdravé a lesklé vlasy. V Asii (především v Barmě, Indii a na Srí Lance) si ženy kokosového oleje velmi cení a využívají ho pro výživné a regenerační vlasové zábaly, které pomáhají proti lámání vlasů a třepení konečků.

Suchým vlasům vrací svěžest a lesk a poradí si také s poničenou hřívou. Při pravidelném používání dokonce zmírňuje vypadávání vlasů, změkčuje a vyživuje vlasovou pokožku, napomáhá snadnému rozčesávání a zabraňuje tvorbě lupů.

Můžete ho buď jednoduše vetřít do vlasové pokožky, nebo si udělejte zábal před samotným mytím vlasů. Jak na to? Aplikujte ho na suché vlasy a nechte cca 30 až 60 minut působit pod igelitovou fólií. Poté naneste nejdříve šampon a vlasy promněte, následně zábal smyjte teplou vodou.

Ničí viry a bakterie

Kokosový olej funguje rovněž jako účinné přírodní antibiotikum, které ničí nežádoucí bakterie, viry a kvasinky. Velmi se osvědčil zejména při léčbě kandidózy (plísňová infekce způsobená kvasinkou Candida albicans), která trápí řadu žen. Kokosový olej usnadňuje i hojení jizev.

Dále se doporučuje přidávat ho do čaje při nachlazení, protože zmírňuje kašel a bolest v krku. Ocení ho i lidé, kteří se potýkají s chronickým žaludečním onemocněním.

Regeneruje kůži

Masáž kokosovým olejem je velmi příjemným a smyslným zážitkem. Krásně zvláčňuje pokožku a zanechává ji hladkou a pružnou.

Přehnala jste to se sluněním? I v takovém případě pomůže kokosový olej. Má totiž schopnost regenerovat spálenou kůži. Kromě toho obsahuje velké množství antioxidantů, které brzdí působení volných radikálů, a brání tak předčasnému stárnutí pokožky.

Přijde vhod po holení

Panenský kokosový olej může posloužit i jako přírodní balzám po holení. Je přímo ideální pro citlivou pokožku, která se holením podráždí. Průmyslově vyráběné vody po holení často způsobují vznik červených pupínků, což u kokosového oleje nehrozí. Stejně tak nahradí i balzám na rty, které budou jemné a příjemně vláčné.

Hojí krvácející dásně

Kupujete si bělicí zubní pasty? Většina z nich obsahuje velké množství agresivních chemických látek, které ničí sklovinu. Zkuste raději kokosový olej. Stačí, když si ho dáte trochu na prst a zuby s ním 2 až 3 minuty třete. Uvidíte sama, že po několika týdnech budou viditelně bělejší.

Panenský kokosový olej navíc zklidňuje citlivé a krvácející dásně a zabraňuje tvorbě aft. Začíná léčit už ve chvíli, kdy ho vezmete do úst. Po večerním čištění zubů se doporučuje potřít si jím zuby a vnitřek úst a nechat ho pracovat, zatímco spokojeně spíte.