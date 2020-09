Zažijte ten božský moment, kdy si namažete po koupeli tělo voňavým olejem a z té samé lahvičky si klidně přidáte i pár kapek do salátku. Uděláte tak pro své tělo zevnitř i vně to nejlepší. Všestranný kokosový olej, to je luxus u vás doma, v koupelně i v kuchyni!