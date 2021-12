Co umí klasické druhy Skoro každý den použijeme některý z nich do nadýchaného třeného těsta, k usmažení zlatavých řízků nebo do salátové zálivky. Dávkování: Oleje s výraznou chutí přidávejte jen opatrně, protože mohou být vnímány velmi intenzivně. Zde platí, že méně je více! Likvidace: Použitý olej nesplachujte do výlevky, protože pak dochází k zanesení odpadových trubek. Vychladlý olej raději zlikvidujte s běžným směsným odpadem.