34 kilo cukru za rok

Všichni občas máme ten vlčí hlad, kdy jsme schopni vyplenit mrazák a třeba o půlnoci si dát vaničku zmrzliny na posezení. Touha po sladkém bývá někdy tak silná, že nás od ní neodradí ani fakt, že je těžce vykoupena kily navíc.



Podle statistik průměrný Čech sní ročně 34,1 kg cukru, což odpovídá váze malého dítěte. Děsí vás to? Mělo by. Podle výživových poradců totiž tenhle „bílý jed“ způsobuje rychlé stárnutí organismu, poškozuje kůži a vytváří vrásky. A to není všechno – hrozí také riziko obezity, kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu.

Jenomže přestat jíst cukr ze dne na den je nemožné. Obzvlášť když si na něj vaše tělo navyklo a vyžaduje ho. Když mu sladké nedáte, začne panikařit – vyplaví „stresové hormony“, stoupne cukr v krvi a nabourá se váš imunitní systém, varují odborníci. Podle nich je mnohem rozumnější vysazovat cukr postupně a „trénovat“ chuťové pohárky, aby si zvykly i na jiné než na sladké příchutě. A tady je šest způsobů, jak s tím začít.