TEST: Jste přirozeně citlivá, nebo výrazně senzitivní?

Senzibilita a schopnost se prosadit se vůbec nevylučují. Každý z nás, kdo je nadán citlivostí, přináší druhým obohacení. To platí především pro vysoce empatické lidi. Chtěla byste vědět, do jaké míry máte tuto vlastnost i vy? Pak si zkuste udělat náš test.

Kdy se cítíme nejlépe?

Obecně vzato, když se ani nenudíme, ani nejsme přetěžovány. Problém začíná, pokud si připadáme přetíženi, zahlceni, a u velmi vnímavých žen se tohoto prahu dosahuje rychleji. Špatně se vyrovnávají se stresem a začnou o sobě pochybovat. Jsou citlivější vůči bolesti, ať fyzické či emoční, více přemýšlí, často působí zadumaně, jako by byly zahleděné do sebe.

Ale jsou také bdělejší, snadněji se nadchnou a mají větší fantazii. Takže to má, jako ostatně všechno na světě, své plusy i minusy.

Co nás zklidní?

Hrozí-li nám podrážděnost a zbytečná přecitlivělost, existují triky, jak se uvolnit od napětí. Pomohou, ať jste jen citlivá, nebo i vysoce senzitivní. Když je toho na vás najednou moc, doporučuje se krátce zavřít oči, aby se vyloučil, uzamknul dráždivý podnět.

K zpětnému získání rovnováhy ještě lépe pomůže několikrát se zhluboka nadechnout a vydechnout na čerstvém vzduchu. Další cesty ke zklidnění? Najděte si nějaké vlastní útočiště, kde budete myslet jen na hezké věci.

Důležité také je definovat si hranice. Pokud se vám něco nelíbí, řekněte to – je to vaše svaté právo. Předpokladem k využití vlastního potenciálu je, že budete věřit, že vaše vnitřní síla a potenciál existují. Jděte životem s otevřenýma očima a záměrně vnímejte, co se vás dotýká a co vás dojímá.

A zapojte do toho i své srdce. Buďte odvážná! Svět by vypadal zcela jinak, kdyby se vysoce citliví lidé odvážili povznést svůj hlas. Takže, na co ještě čekáte?