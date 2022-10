TEST

Spočítejte, kolikrát odpovíte ANO. Silné smyslové vjemy mě vždycky na chvíli dostanou do kolen. Ovlivňuje mě nálada jiných lidí. Jsem velmi citlivá na účinek kofeinu. Mám bohatý vnitřní život. Jsem někdy tak nervově vyčerpaná a unavená, že bych nejraději utekla sama před sebou. Jsem nesnesitelně poctivá a svědomitá, skoro na úkor sama sebe. Rozčiluje mě, když ode mě lidé očekávají, že zvládnu dělat hodně věcí najednou. Sledování filmů a televizních pořadů, ve kterých je násilí, se záměrně vyhýbám. Vnímám a vyhledávám výhradně jemné vůně, jemné chuti, všímám si výhradně něžných tónů a uměleckých děl. Velký hlad ve mně vyvolává silnou reakci, je nezvladatelný. Narušuje nejen moji koncentraci, ale i náladu. Prudké a intenzivní světlo, silné pachy a vůně, hlasité zvuky, mě vždycky vykolejí, nemám to ráda. Po náročném dni se musím schoulit do postele, do zatemněné místnosti nebo na nějaké jiné místo, kde budu mít trochu soukromí a klid od vnějšího světa. Registruji jakékoliv, i sebejemnější změny ve svém okolí. Velmi citlivě reaguji na bolest. Při hlasitých zvucích se cítím velmi nepříjemně. Velmi mě dojímá hudba. Vyvádí mě z rovnováhy, když toho musím hodně zvládnout za krátkou dobu. Na všechno reaguji, snadno se vylekám. Snažím se, abych nedělala chyby a nezapomínala věci. Není mi příjemné, když je kolem mě hodně rušno. Intenzivní nervové vjemy, jako jsou třeba hlasité zvuky nebo chaotické obrazy, mě obtěžují, vadí mi. Přikládám ve svém životě velký význam tomu, že se vyhýbám otřesným nebo násilným situacím. Když jsem byla dítě, rodiče a učitelé mě považovali za citlivou a nesmělou. Když se lidé v mém okolí cítí nepříjemně, myslím si, že vím, co by se mělo udělat, aby se cítili lépe - například změnit osvětlení nebo pořadí sedadel, cokoliv, hned je mi to jasné, hned mám řešení. Vyhodnocení Pokud jste odpověděla ANO na méně než 13 otázek, pak byste si měla uvědomit, že věci nejsou jen černé a bílé, ale že existuje také šedivá. Nejste zrovna přehnaně empatická, to ale neznamená, že jste necitlivá. Jen to neumíte dát najevo. Jste prostě úžasná taková, jaká jste! Pokud jste odpověděla ANO na víc než 13 otázek, jste s velkou pravděpodobností docela dost citlivá osoba. To je báječné! Dřímají ve vás schopnosti, které čekají jen na to, abyste si začala důvěřovat a dovolila jim dostat se na povrch. Určitě to dokážete!