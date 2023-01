Když prožíváte náročné období, kdy jste ve stresu a dlouhodobě se necítíte být v pohodě, pokožka jako kdyby trpěla spolu s vámi. Všem nám život někdy připraví adrenalinové situace, kdy najednou skoro přestaneme dýchat, nebo dýcháme zrychleně a máme vysoký tep. V tu chvíli se zvyšuje hladina adrenalinu.

Pro jednou se samozřejmě nic neděje, ale pokud takovéto stavy zažíváme permanentně, pleť na ně odpoví po svém. Může reagovat zvýšenou citlivostí, zarudnutím, začnou nás trápit pupínky či je místy extrémně suchá. A s reakcí na stres nezůstávají pozadu ani vlasy, ty vypadávají mnohem víc než obvykle.

Zatracené hormony

Za to, že se ve vypjatých situacích červenáme, můžou hormony. A co se vlastně děje? Ve stavu napětí dochází ke snížení přívodu kyslíku, cévy se zúží a tělo vstřebává méně živin. Snižuje se tak zároveň tvorba kolagenu, který je naprosto zásadní pro pružnost a pevnost pokožky.

Naplno jede stresový hormon kortizol, tělo bičované stresem ho produkuje víc než obvykle. Kortizol tak stojí za problémem s mastnou pletí a větší produkcí mazu, což vede k rozsáhlejšímu vzniku akné.

Vedle zvýšené produkce mazu kortizol zvyšuje i hladinu krevního cukru, jehož molekuly se vážou na proteiny kolagenových vláken, které následně praskají – a hned máme o nějakou tu vrásku víc.

První pomoc

Při stresu, tedy vlivem zvýšené tvorby stresových hormonů, dochází k oslabení bariérové funkce pokožky a v souvislosti s tím vás mohou trápit i další problémy. Dochází k úniku vláhy z pokožky a k její dehydrataci. Navíc pod tíhou narušené přirozené kožní bariéry mohou do pleti pronikat i škodliviny, které jsou živnou půdou pro vznik nebo prohloubení kožních problémů, jako jsou ekzémy nebo lupenka.

Co s tím? Ideální by bylo setřást stres a dopřát si několikatýdenní dovolenou mimo dosah všech sítí, ale to je rada mimo realitu. Snažte se tedy alespoň nezapomínat na odpočinek, sestavte si kvalitní jídelníček bohatý na omega 3 mastné kyseliny a dopřejte své pleti vhodnou pečující kosmetiku.

Antistresová péče

Nepodceňujte kosmetické rituály a dodržujte zásady správné péče o pleť. Ráno a večer se důkladně odličujte a používejte vhodnou kosmetiku, která vystresované pleti dokáže přinést úlevu.

Dnes jsou k mání krémy a další produkty, které svým složením chrání pleť před stresem a přispívají k obnově přirozené kožní bariéry. Některé mají přímo označení anti-stress, ty by měly plnit ochrannou funkci a zároveň hydratovat, redukovat tvorbu mazu a navracet pleti důležitý kolagen. Do kosmetické výbavy přidejte i pečující masky a výživná séra, jež dovedou stimulovat tvorbu vlastního kolagenu.

Vlasové ztráty

Stres si vybírá daň i na naší koruně krásy. Vlasová pokožka je méně prokrvená, protože stresované tělo přesouvá krev do životně důležitějších orgánů. K vlasovým cibulkám se v důsledku toho dostává méně živin a kadeře řídnou. Mohou vypadávat všude, nebo jen v některých partiích. Vlasové ztráty ale můžete zmírnit pravidelným používáním šamponů proti padání vlasů, které obsahují účinné látky, stimulující prokrvení vlasové pokožky.