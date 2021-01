0 - 2 hodiny: Zvídavá

Vaše energie a zvídavost jsou nesmírné. Důsledkem toho jste otevřená vůči všemu novému a také to pozitivně působí na dosahování vašich cílů. Víte o svém velkém potenciálu a spoléháte na něj. Milujete, když si můžete otestovat, jaké jsou vaše meze. Chcete zjistit, jak daleko můžete zajít? Proč ne? Často vám to pomůže v zaměstnání. Občas s tím ale u svých přátel narazíte.

2 - 4 hodiny: Požitkářka

Pro lidi, jako jste vy, je život k tomu, aby se z něj vytěžilo maximum. Kulinární zážitky, dlouhé chození po obchodech a setkávání se s přáteli - to vás nejvíc potěší. V lásce si přejete, aby vás muži dobývali a dokazovali vám, jak po vás touží. Každý hned vycítí, že jste skutečný klenot! Ale pozor, někdy je vaše sebedůvěra přehnaná. Skromnost se také někdy hodí.

4 - 6 hodin: Upřímná

Jste rozená týmová hráčka. A to nejen, protože víte, co chcete, ale také proto, že to dokážete otevřeně, upřímně a přímo říct. Je pro vás velmi důležité, aby vás vaši nejdražší měli rádi takovou, jaká jste, a nemusela jste se přetvařovat. Na oplátku pro své přátele uděláte vše. A proto jste jednou z nejlepších kamarádek, jaké si lze představit. Dávejte si pozor na to, abyste se příliš nevyčerpávala.

6 - 8 hodin: Empatická

Vaší silnou stránkou je vaše intuice. Podíváte se lidem do očí a hned poznáte, co se v nich odehrává. Daří se jim dobře, nebo mají právě nějaký problém? I v partnerském vztahu si díky svému šestému smyslu ušetříte spoustu přešlapů a včas rozpoznáte také problémy v rodině. Nemůžete ale očekávat, že i druzí stejně rychle vypozorují, co se odehrává ve vás. Měla byste o sobě víc mluvit.

8 - 10 hodin: Spravedlivá

Dobrosrdečná, jemná a sociálně zdatná. Tahle tři slova nejlépe popisují povahu narozených v těchto hodinách. V podstatě vyjdete s každým a máte hodně přátel. Velmi vás rozčiluje jakékoliv bezpráví. V takovém případě se ve vás probudí vaše sociální cítění a začnete rázně jednat. Když ale jde o vzájemné sbližování, potřebujete trochu času, než dokážete svému protějšku důvěřovat.

10 - 12 hodin: Cílevědomá

Vaše ambice jsou celkem vysoké. Lidé, kteří se narodili v těchto dvou hodinách, jsou velmi ctižádostiví a sází všechno na to, aby dosáhli svých cílů. A to je šance pro vás, protože máte řadu nejrůznějších talentů a schopností. Ani v lásce neponecháváte nic náhodě. Ráda flirtujete a přesně víte, jak si ostatní omotat kolem prstu, a také, jak někoho rozmazlovat. Váš partner to miluje.

12 - 14 hodin: Realistka

I když máte zvláštní smysl pro humor a mnozí vás považují za trochu potrhlou, v jádru jste realisticky uvažující a zcela nekomplikovaný člověk, který sní o velké lásce. Nikdy byste druhé nepomlouvala. Víte totiž, že něco takového se člověku vždycky vrátí! Vaše životní krédo zní: Zůstávat vždycky sama sebou a posuzovat věci tak, jaké opravdu jsou. Jen nebuďte vůči ostatním stále tolik kritická.

14 - 16 hodin: Dobrodruh

V kolik hodin jste se narodila? Pokud si už vaše maminka nevybavuje, v kolik jste vykoukla na svět (hlavně proto, že tehdy měla jiné starosti), můžete si podat žádost na matriční úřad, nebo na úřad s rozšířenou působností či krajský úřad. Budete vyzvána k zaplacení správního poplatku, předložení dokladu totožnosti a dalších listin.



Váš život připomíná jízdu na horské dráze. Jednou jste nahoře, pak zase o kousek níž, ať už se jedná o práci, přátele nebo lásku. Je to sice velmi náročné a také o sobě kvůli tomu občas pochybujete, ale na druhé straně je to pro vás taky stimul, který potřebujete k tomu, abyste si mohla svůj život užívat naplno. A právě tahle vášeň z vás dělá toho, kým opravdu jste: člověka sršícího nezlomnou energií a silou!

16 - 18 hodin: Romantička

Potřebujete lásku stejně jako vzduch k dýchání. A své city dáváte najevo nejen svému nejdražšímu, ale také zvířatům, květinám, celému světu. Jste vždycky ochotná pomáhat a věříte, že v každém se skrývá mnoho dobrého. Často dokážete také vykouzlit úsměv na tvářích druhých. Díky svému pozitivnímu vyzařování jste všude oblíbená, to ovšem občas vyvolává závist. Vám to ale může být jedno.

18 - 20 hodin: Chytrá hlava

Když někdo hledá řešení svého problému, přijde s tím nejčastěji za vámi. Jste dost chytrá na to, abyste našla rychle východisko. Se svými znalostmi a svou kreativitou máte téměř vždy nějaké řešení po ruce. Ráda pomáháte druhým a jste velmi hrdá na své výjimečné schopnosti, které k tomu využíváte. Myslete ale více také na sebe a nenechávejte se využívat. Správná míra je vždy důležitá.

20 - 22 hodin: Impulzivní

Jednou divoká a nespoutaná, jindy jemná a citlivá. V jedné chvíli předete jako roztomilá kočička, v příštím okamžiku vytasíte své drápky. Jste proměnlivá a impulsivní, a proto jdete mnohým na nervy. Jiní ale zrovna tohle na vás milují. Vy sama se na to díváte s nadhledem. Když vás nechce někdo akceptovat takovou, jaká jste, nedá se nic dělat! Snažte se trochu brát větší ohled na druhé.

22 - 24 hodin: Citlivá

Ten, kdo chce dobýt vaše srdce, se musí obrnit trpělivostí. Jak v přátelství, tak v lásce totiž neděláte kompromisy. Proto máte málo kamarádů, ale zato to jsou opravdu dobří a spolehliví přátelé. Cení si na vás vaší empatie, jemnosti a citlivosti. Vědí, že s nimi budete plakat, když je něco postihne, nebo se smát, když budou mít radost. Dnes se bohužel citlivost bere jako určitá slabost, ale opak je pravdou. A vy jste opravdová opora v životě!