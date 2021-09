RETRO: Nebyl nejlevnější, přesto PlayStation 2 zadupal konkurenci do země

Nástupce legendárního PlayStationu (zkráceně PSX, viz náš dřívější článek Může za to cédéčko. PlayStationu nevěřilo ani Sony, přesto změnil herní svět), jímž se stala herní konzole PlayStation 2 (zkráceně PS2), se objevil na scéně na jaře roku 2000. Prozatím jenom v Japonsku, se závěrem téhož roku pak i ve zbytku světa. PS2 přitom byl hlavním účastníkem zcela jedinečné éry, v níž se poprvé a naposled střetli čtyři skuteční giganti.

Vlevo PlayStation 2, vpravo Xbox Nahoře Dreamcast a Xbox, dole PlayStation 2 Gamecube

Sega Dreamcast, Nintendo GameCube a Microsoft Xbox byli dalšími hráči na tomto kolbišti. Ve finále však pouze dalšími poraženými, neboť PS2 ve své generaci zašlapal veškerou konkurenci do země. Ačkoliv PS2 nepatřil mezi nejvýkonnější a vlastně ani nejlevnější, stal se historicky nejprodávanější konzolí všech dob. Na příchozích řádcích se na tento fantastický úspěch z dílen Sony podíváme trochu podrobněji.

Kapitola I.

Jako vůbec první ve zde připomenuté etapě vstoupila na trh Sega, která v listopadu 1998 (Japonsko), respektive na podzim 1999 (USA a Evropa) zkusila oprášit svou zašlou slávu s ambiciózním Dreamcastem. Jakkoliv šlo o výrazně lepší stroj, než tomu bylo u předchozího pokusu jménem Sega Saturn, s razantním nástupem PS2 už Sega vyklidila pole a úplně zavřela krám. S výsledkem zhruba devět milionů prodaných kusů hardwaru.

Dreamcast byl tak jejím posledním konzolovým počinem. Firma se poté přesunula do pozice klasického herního vydavatele a ještě více se soustředila na svůj výstavní segment herních automatů (coin-opů). Mimochodem, fenomén automatových heren zasáhl v té době i naše končiny (Virtual Game Hall - iDNES.cz).

Reklama na PlayStation 2 jako reklama na PlayStation 9

Ke konci roku 2001 se odhodlaly promluvit do dění konzole GameCube a Xbox. Především pro americkou společnost šlo o pomyslný křest ohněm. Třebaže oba stroje shodně zaznamenaly přes 20 milionů prodaných kusů, propad za PS2 byl více než značný. Microsoft si byl těžkostí vědom a prohra v této bitvě pro něj znamenala cennou lekci pro události nadcházející. Jmenovitě pro jejich budoucí konzoli označenou jako Xbox 360.

Nintendo se z porážky také poučilo. Odhlédneme-li tedy od skutečnosti, že jako jediné svůj herní systém nedotovalo a od začátku na prodejích hardwaru generovalo zisk. V příští etapě se ovšem vyvarovalo přímé konfrontace s konkurencí a naopak se etablovalo jako alternativní herní směr. Nakonec slavilo mimořádný comeback s konzolí Wii ve smyslu návratu na pomyslný herní trůn.

PS2 v barvách

Nicméně to již předbíháme. Vraťme se do počátků nového milénia a epochy konzole PS2, která nakonec prodala přes 155 milionů kusů hardwaru! V časovém rozmezí více či méně aktivních let 2000 – 2013. Nevídané číslo, navzdory nepříjemným porodním bolestem, jež do jisté míry evokují aktuální situaci kolem PlayStationu 5. Pro zajímavost přikládáme odkaz na naši dobovou recenzi PlayStationu 2.

Kapitola II.

Když se zkraje měsíce března roku 2000 konzole PS2 premiérově objevila v dalekém Japonsku, strhlo se hotové nákupní šílenství. A během dvou dnů se rozebralo téměř milion kusů. Bohužel se dostavil velmi zásadní problém s výrobou. Sony zkrátka a dobře nebylo schopné dostát extrémní poptávce. Což se pohříchu později přeneslo i do ostatních regionů.

V nabídce PS2 her byl k vidění třeba závodní Ridge Racer V či bojovka Street Fighter EX3. Tamní prestižní magazín Famitsu byl k launchovým projektům v hodnocení poměrně shovívavý, logicky vyzdvihoval zejména grafickou stránku věci. Na jejich malou obhajobu lze uvést fakt, že kupříkladu strategie Kessen byla údajně zkompletována za neuvěřitelných 12 měsíců.

Tudíž asi nikterak nepřekvapí bilanční ohlédnutí za rokem 2000. V žebříčku deseti nejprodávanějších her v Japonsku nenajdeme žádnou, co by se rekrutovala z PS2. Hitparádě vévodily tituly pro starší platformy PSX a GameBoy, přičemž právě PSX měla mít naprosto dominantní 40% podíl na prodeji herního softwaru v tamních končinách. PS2 spolu s N64 měly shodně okolo 14 %.

V tomto bodě je nutno zmínit a vyzdvihnout neocenitelný vklad, který si PS2 do svého startu přinesla. Řeč je o zpětné kompatibilitě, díky níž PS2 mohla plně využít nepřebernou zásobárnu PSX her. Majitele přitom určitě potěšilo, že je PS2 načítala o poznání rychleji a posléze přehrávala v o něco lepším grafickém hávu.

DVD ovladač

Konzole od Sony fungovala i jako plně funkční DVD přehrávač. S jejím příchodem do země rytířů Bušidó navíc souvisí dosti zajímavá statistika. Během úvodního týdne se o více než 300 % navýšil prodej DVD filmů! Ano, je možné, že za tímto číslem stála pro vlastníky veskrze příjemná chyba, neboť některé PS2 dokázaly přehrávat DVD bez obvyklého regionálního omezení.

Kapitola III.

V říjnu 2000 přišel očekávaný start PS2 v zámoří. Z důvodů nastíněných výše se namísto milionu dostala do obchodů v USA pouhá polovina prvotně naplánovaného počtu konzolí. Zboží bylo samozřejmě záhy rozebráno. A následně nabízeno na aukčním portálu eBay za desetinásobek pořizovací ceny. Cena byla zcela identická jako u PSX, čili 299 dolarů.

Nedostatečné výrobní kapacity vedly jednak ke zpoždění zahájení prodeje v Evropě. A potom i k logické redukci kvót. Pro Velkou Británii, pro vůbec nejvýznamnější evropské videoherní odbytiště, se z původních 200 tisíc konzolí snížila dodávka téměř o 20 %. Ačkoliv prodejní částka 299 liber odpovídá sumě, za kterou byla v ostrovním království předtím k mání PSX, minimálně v našich končinách tomu tak nebylo.

PS2 + PS2 slim

Pro srovnání, za 32bitovou PSX jste zprvu sáhli do kapsy pro bezmála 17 tisíc korun, u PS2 jste museli cca 3 tisíce přihodit. Naštěstí PS2 následoval sympatický vzorec, na nějž jsme byli zvyklí. První zemětřesení otřáslo korunami hned v roce 2001, kdy se cena propadla až na 12 tisíc korun. Poté se sice jízda přes naši peněženku lehce zpomalila, přesto v roce 2003 už vám ke koupi PS2 stačilo 6 tisíc korun.

Herní software byl v prověřených intencích viděných u PSX. Na začátku šlo o částky okolo 2 tisíc korun se stropem 2,5 tisíce. Ten se postupně snižoval a ve zmiňovaném roce 2003 se již herní novinky běžně kupovaly pod hranicí 2 tisíc korun. Plus tu znovu existoval vděčný koncept zlevněných her, nyní pod hlavičkou tzv. Platinové edice (pro PAL region), kde se vydávaly PS2 šlágry v novém balení a s příznivou cenovkou kolem tisícovky.

Potěšující byly české titulky u vybraných PS2 her, napomáhající s rozšířením okruhu potenciálních zájemců o konzoli. Pravda, šlo zatím o hodně osamocené vlaštovky, mezi kterými byla k vidění v tuzemsku nesmírně populární NHL série, akční Spartan: Total Warrior či 24: The Game na motivy TV seriálu s Kieferem Sutherlandem v hlavní roli.

Pokračování příště (podíváme se na české herní časopisy, rozebereme si nejlepší hry a připomeneme zajímavé periferie)