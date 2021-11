Stroj na emoce PlayStation 2 převálcoval všechny. Díky hrám i DVD přehrávači

Během předlouhého životního cyklu PS2 u nás existovala a nebo vznikla přebohatá paleta specializovaných herních magazínů. Level, Screeenfun, Doupě, jako zástupci věnující se také PC. Tipstation, Play a zejména Oficiální PlayStation 2 Magazín, trojice orientovaná jen a pouze na dominantní herní systém od Sony.

Pro Level však konzole představovaly okrajové téma, které v závěru roku 2001 opustil. V roce 2007 byl sice nastartován slibný projekt s názvem Next Level cílený primárně na konzole, bohužel měl krátkého trvání. V tomto kontextu se hodí připomenout i časopis Xgen z roku 2001, opět čistě konzolový mag, který měl ovšem vysloveně jepičí život. Takže nepřekvapí, že nejdelší životnost a největší renomé získal Oficiální PlayStation 2 Magazín.

Navzdory vyšší ceně, jež činila 300 korun, měl mezi hráči úspěch. Přítomnost herního média s demoverzemi PS2 her byla nepřehlédnutelným kladem, zajišťujícím možná až překvapivě vysoké prodejní výsledky. Nicméně všechno, co jednou začíná, někdy končí. Zde se tomu stalo s nástupem konzole PlayStation 3 v roce 2007 a obecně s rozmachem internetu a silné konkurence ze strany herních webů.

Každopádně šlo o ojedinělý úkaz. Čímž je myšleno ono enormní množství herních časopisů, navíc s úzkou vazbou na konzoli PS2. Česko nejenomže v tomto ohledu překonalo srovnatelné trhy jako Portugalsko či Maďarsko, ale zanechalo za sebou i výrazně větší Polsko. Což dokumentuje určitou výjimečnost tuzemské herně-mediální scény, na níž se pohybovala spousta schopných redaktorů.

Kapitolu věnovanou naší malé kotlině uzavřeme smutným potvrzením, že stejně jako ve zbytku světa jsme ze začátku bojovali s nedostatečným zásobením konzole PS2. Přičemž neradostná situace se dlouhé měsíce nelepšila. Přesto se PS2 v celosvětovém měřítku prodávala lépe než předchozí PSX. Kde vlastně přišel zásadní zlom, který zahájil její bezprecedentní útok na konzolové prvenství?

Kapitola V.

Každou herní platformu definují především hry. Hodně důležitým se stalo období druhé poloviny roku 2001 (USA), resp. první poloviny roku 2002 (Evropa). Tady se konečně vynořily tolik vyhlížené blockbustery. A byla to náramná žeň, ostatně posuďte sami. Gran Turismo 3, Devil May Cry, Jak and Daxter, Grand Theft Auto III, Silent Hill 2, Metal Gear Solid 2, Final Fantasy X, Ico či Pro Evolution Soccer.

Jde přitom o lehký průřez PS2 nabídkou nabízející zjištění, že vedle zavedených jmen a osvědčených značek došlo i na zbrusu nové věci, jež významně obohatily herní knihovnu. Některé měly na svědomí studia vzniknuvší pod křídly samotné Sony. Franšízy jako Gran Turismo nebo Final Fantasy sice opětovně sklízely zasloužený komerční aplaus, ovšem na stupeň nejvyšší nekompromisně vystoupala série Grand Theft Auto.

Grand Theft Auto III (8 milionů prodaných kusů) zažehlo vzrušující ideu otevřeného světa (sandbox), na kterou plynule navázalo Grand Theft Auto: Vice City (10 milionů) a později Grand Theft Auto: San Andreas (přes 17 milionů). Původně britské vývojářské studio se tu tak nesmazatelně zapsalo do historie PS2, do níž posléze přispělo s dalším lehce kontroverzním počinem jménem Manhunt.

Za pozornost stojí i mimořádná kopaná v Pro Evolution Soccer (dříve ISS Pro). Tento tolik oblíbený sport v podání Konami na PS2 pomalu, ale jistě vytlačil konkurenční FIFU z pomyslného piedestalu. Na druhou stranu spol. EA dokázala kontrovat netradičními sportovními nápady v podobě streetových verzí NBA a FIFA či adrenalinového snowboardového závodění v SXX.

Z PS2 se zkrátka postupně stala platforma nabitá zajímavými a současně kvalitními hrami, majícími třeba jen časovou exkluzivitu. Což byl pomyslný hřebík do rakve konkurenčních strojů GameCube a Xbox. Herní portfolio se navíc dosti nevídaným způsobem rozšiřovalo o žánry, které přicházely ruku v ruce se specifickým příslušenstvím a s tím spojenými herními prožitky.

Kapitola VI. - periferie

Vzpomenete si na Dance Dance Revolution s taneční podložkou? Na SingStar či Karaoke Revolution s mikrofony? Na Guitar Hero či Rock Band s kytarami? Na kvízový Buzz! se speciálním ovladačem, kde jste podle barvy tlačítka volili správnou odpověď? Zapomenout nelze ani na EyeToy kamerku pro celou řadu vesměs EyeToy miniher, reagujících a snímajících vaše pohybové aktivity.

EyeToy kamerka Guitar Hero ovladače

Unikátní a přitom úspěšné projekty. Druhého dílu Guitar Hero se prodalo 3,4 milionu kusů. EyeToy: Play zaznamenal dokonce 4 miliony, byť tady hrála ponejvíce roli koupě samotné kamery. Odtud vede krátká cesta ke statistickému poznání, že hrám na PS2 se vedlo o něco lépe, než tomu bylo na PSX. Více než 160 PS2 her pokořilo hranici aspoň jednoho milionu prodaných kusů, v porovnání se 120 na PSX.

Též žánrové rozvrstvení bylo na PS2 bohatší. Jedním dechem však musím říci, že uvedený bod do jisté míry souvisí s výkonem. Přičemž PS2 samozřejmě profitovala i z využití DVD média, na nějž se vměstnalo větší množství dat než na CD u PSX. Sony se tedy zase podařilo vsadit na vítězného koně, herní nosič, který se stal standardem tohoto věku.

Buď jak buď, pravdu měly prognózy z devadesátých let minulého století předpovídající, že se konzole budou svou architekturou a možnostmi čím dál více blížit PC. V tomto ohledu PS2 naplnila očekávání. Například dvěma USB vstupy pro zapojení různých periferií, počítaje v to klasickou klávesnici a myš. Síťovým adaptérem pro připojení k netu a 40GB harddiskem. A nebo Linux kitem pro vlastní programování.

Je-li řeč o netu. Původní smělé plány Sony ohledně online hraní nebyly na PS2 nikdy pořádně naplněny. Na rozdíl od Xboxu a pokrokového Xbox Live šlo o decentralizovanou službu, kterou zajišťovaly servery třetích stran jako EA. Ani herní podpora nebyla příliš velká. I když bych na tomto místě rád vypíchl týmovou taktickou akci SOCOM: US Navy Seals, jež zaznamenala výborné komerční přijetí.

Kapitola VII.

Konzole PS2 byla postupně dostupná v několika barevných modifikacích, všem vévodilo stylově navržené logo. Jako originální se jevilo napozicování této herní skříňky do vertikální nebo horizontální polohy, s čímž však souviselo nebezpečí poškození vloženého média. Za předpokladu, že jste změnu pozice eventuálně prováděli během chodu. Naštěstí šlo tímto způsobem poškrábané DVD vyčistit a zachránit.

Razantní změnu nejenom v pohledu na design přinesl až závěr roku 2004, kdy Sony vyrukovalo s novou verzí PS2. Šlo o významně menší (slim) konzoli, na jejíž konto ovšem přibyly různé technické problémy. Je pozoruhodné, že se ve větší míře týkaly čipovaných strojů, umožňujících po dílenské úpravě přehrávání pirátských kopií. Stojí nyní za zmínku, že analytický odhad z roku 2005 označil pětinu vlastníků PS2 a Xbox jako hráče právě tohoto typu her.

PlayStation 2 a PlayStation 2 Slim

Problém pirátství byl všeprostupující, výrazně zasáhl i multifunkční PlayStation Portable (zkráceně PSP), který měl evropskou premiéru na podzim 2005. PSP byl technologicky vyspělý herní handheld, s nímž se Sony znovu trefilo do černého. PSP bylo přitom možné efektivně propojit s konzolí PS2. Pohříchu šlo o marginální profit, protože podporovaných her napříč oběma systémy bylo pramálo.

Každopádně nelze přehlížet, že pirátství na PS2 mělo ve svém důsledku pozitivní vliv na zájem herní veřejnosti o tuto konzoli. Navzdory vysokým ztrátám, ve výše naznačené souvislosti, se videoherní trh sebevědomě ubíral k rekordním číslům. V roce 2007 jeho objem jenom v USA přesáhl hodnotu 18 miliard dolarů. Aby o rok později, opět v počítání Nového světa, jeho obraty a zisky dokonce překonaly filmový průmysl!

Zdá se, že všechno, na co Sony v herním byznysu sáhlo, proměnilo ve zlato. Leč není tomu tak. Příkladem může být hybridní zařízení PSX z roku 2003, což byl progresivní digitální videorekordér a herní systém PS2 v jednom. Z tohoto selhání s životností zhruba jeden rok zůstalo aspoň uživatelské rozhraní XrossMediaBar, které našlo své bohaté uplatnění v budoucnu. Mimo jiné v handheldu PSP a příští konzoli PlayStation 3.

Slovo závěrem

PlayStation 2 byl skvělý herní stroj. Nicméně začátky neměl úplně přesvědčivé. Nedostatečné výrobní kapacity dlouho prověřovaly loajalitu početné fanouškovské základny, podobně jako slabší herní line-up. Některé nápady, jako editace a vytváření vlastního herního obsahu s následným sdílením přes net, se minuly s realitou. Online hraní též nebylo silnou stránkou PS2, jakkoliv byly prvotní ambice hodně vysoké.

Sony však nakonec dokázalo využít svého náskoku před konkurencí a zavčasu šláplo na plyn. Výsledkem byl bezprecedentní příliv mimořádně kvalitních her různých žánrů, zhusta s exkluzivní nálepkou, které definitivně přetočily kormidlo videoherních dějin. Zpětná kompatibilita s PSX, implementovaný DVD přehrávač či zcela originální počiny průběžně obohacující herní portfolio byly už jen pomyslnou třešničkou na dortu, jež na počátku 21.století zachutnala desítkám milionů hráčů.

PlayStation 2 – ovladač DVD

Koneckonců 155 milionů zákazníky rozebraných kusů PS2 či nějakých 1,5 miliardy vyexpedovaných her hovoří celkem jasnou řečí. V níž je prostor pro připomenutí hlavního architekta Kena Kutaragiho, který příchozí konzoli při první prezentaci v roce 1999 představoval jako stroj na emoce. A jestli tak mohu za sebe něco emocionálního sdělit, potom je to poděkování, že jsem mohl být osobně účasten nádherné jízdy v tomto herně-zábavním parku.