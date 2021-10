Správce kempu už 35 let používá stejné Atari ST, software si napsal sám

Jen máloco ztrácí na hodnotě tak rychle jako výpočetní technika. Kvůli překotnému vývoji všechny komponenty rychle morálně zastarávají a udržovat počítač na špičce je pořádně drahý koníček. Samozřejmě, co se týče běžných administrativních úkonů, nejsou nároky na hardware až tak vysoké jako v případě počítačových her, přesto každá kancelář čas od času projde obnovou strojového parku. Jde to ale i jinak.

Správce kempu Frans Bos dává světu lekci z efektivního využívání dostupných zdrojů.

Nedaleko vesnice Koningsbosh v nizozemské části území Limburska se u břehu malebného jezera rozkládá kempink Böhmerwald. Díky opečovávanému hřišti, nízkým cenám a pozvolnému vstupu do vody oblíbený především u rodin s dětmi, brzy se však možná stane i putovním místem počítačových nerdů. Youtuber Victor Bart provozující kanál RETRO Machines v něm objevil skutečný poklad. Majitel a zároveň i hlavní správce kempu Frans Bos totiž veškerou provozní administrativu kempu vede na stařičkém počítači Atari ST.

„Vždy 1. dubna ho zapnu a pak běží nepřetržitě až do října, kdy končí sezona,“ povídá ve videu Frans šokovanému youtuberovi, podle něhož může dokonce jít o jeden z nejdéle používaných počítačů na světě. Lehce zažloutlý stroj se přitom do důchodu ještě nechystá a počítá se s ním i do budoucnosti.

I když už kvůli internetu do Fransovy pracovny musel přijít i modernější bratříček, samotnou správu kempu nadále plánuje dělat jen na Atari ST. „Než bych ho zapnul a přihlásil se, mám už na Atari práci hotovou,“ vysvětlil Bos, proč nepřesedlal na modernější stroj.

V roce 1986, kdy byl tento slavný stroj vyroben, šlo o výkřik moderní techniky. Zatímco tehdy měla dostupná PC jen 512 kb RAM, Atari ST nabízelo dvojnásobek. A k tomu ještě parádní 70Hz obrazovku, z níž nebolely oči ani po dlouhém používání. Pro evidenci hostů si Frans napsal vlastní software, který pak podle vznikajících potřeb dále rozšiřoval. Dokonce vytvořil i digitální mapu kempu, díky níž má vždy snadný přehled o využití konkrétních stanových ploch. Program se mu natolik povedl, že nikdy nepocítil potřebu jej nahradit, a tak na něm právě končí již 36. turnus.

Při pohledu na běžné uživatele, kteří každé dva roky mění mobilní telefon, jen aby měli své zbytečné fotky o pár megapixelů ostřejší, působí tento příběh jako z jiného světa, že?