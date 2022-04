RETRO: Čtvrtstoletí stará hra vyšla poprvé v Evropě a na cartridge

Arkádová pařba Undercover Cops je klasickou beat ’em up mlátičkou ve stylu Streets of Rage, v níž se vydáte zleva doprava napříč ulicemi New Yorku budoucnosti, abyste ho jako policisté v utajení vyčistili od gaunerů. Příběhem hry se dál nemá cenu zabývat. Poprvé se objevila v coin-opové podobě v japonských arkádách v roce 1992. O tři roky později došlo i na její vydání na Super Famicon, což je obdoba SNES ze země vycházejícího slunce. Undercover Cops přitom měli vyjít i ve Spojených státech. Dokonce vyšla i recenze v časopisu Nintendo Power. Jenže tato verze byla nakonec zrušena a hra v USA ani na starém kontinentu nevyšla. Až dosud!

Společnost Retro-Bit se dohodla s vývojářským a vydavatelským domem Irem a po čtvrtstoletí starý titul vydala na cartridge pro SNES v omezeném množství. Husté, co? Údaj přímo ve hře uvádí, že k lokalizaci došlo v roce 2020.

Od tvůrců Metal Slug

Hráči se však fyzických kopií dočkali až na konci minulého roku. My si museli počkat ještě déle, protože jsme v objednávce od Strictly Limited Games měli další hry, které se teprve vyráběly. Nyní jsme si mohli tento sběratelský klenot konečně zapařit. Rok dlouhé čekání, které trvalo od zaplacení hry až do doby, než nám ji do redakce přivezl pošťák, se vyplatilo! Hratelnost Undercover Cops si nás získala již po pár okamžicích hraní.

Vzhledem k tomu, kdo za hrou stojí, se není ani čemu divit. Irem je společnost, která je známá především sérií stříleček s raketkou R-Type. Mlátičku s policajty v utajení mají ale na svědomí lidé, kteří se kvůli nespokojenosti s neaktivitou Iremu od něj odtrhli a založili studio Nazca. Fanoušci arkádové střílečky Metal Slug moc dobře vědí, že právě to stojí za jejich oblíbenou pařbou. Nutno ovšem přiznat, že arkádová verze Undercover Cops je o poznání lepší než domácí port.

SNES zkrátka nemá tak výkonný hardware, jaký měly coin-opy v době, kdy šlo o aktuální konzoli. Grafika je tedy na první pohled o poznání horší. Postavy i prostředí mají méně pixelů a viditelně nejsou detailní jako v arkádové verzi. Co se technického zpracování týče, utrpěla hodně i plynulost hry. V některých okamžicích, když je na obrazovce hodně nepřátel nebo dojde k použití speciálního útoku, se hra zpomaluje. Ale během jednoho hraní se vám to stane dvakrát nebo třikrát, takže nejde o nic, co by nebylo možné vydržet.

Nejbolestivější změnou oproti originálu v SNES konverzi je absence multiplayeru. Zatímco v arkádách mohli Undercover Cops pařit až tři hráči najednou, doma si hru zahraje maximálně jeden. To je velká škoda, protože všechny beat ’em up rubačky vyloženě vyzývají ke kooperativní řežbě a nejinak je tomu i u této. Jde jasně o největší neduh hry. Soundtrack je však každopádně líbivý.

Krásná oranžová cartridge

Již zmíněná hratelnost je vskutku super. U Undercover Cops jsme se ani na okamžik nenudili. Boj je stejně jednoduchý jako zábavný. Útok, kterému je věnováno jen jedno tlačítko, lze spojit ve velmi základní kombosekvence, nechybí chyty, skoky ani sklouzávání. Musíme ocenit, že se Retro Bit věnoval vydání hry důkladně.

V standardním balení (Vyšla i sběratelská edice) nechybí kromě krabičky, extravagantní oranžové cartridge, plakát ani manuál. V něm jsou uvedeny všechny speciální chvaty, které není obtížné se naučit.

Každý ze tří hratelných policistů má specifické údery a komba. Zen Takahara je rychlý a jeho kopy dokážou trefit i více vzdáleného protivníka. Hbitá je i Rosa Felmonde, která nepřítele dokáže po úchopu zahodit dost daleko. Matt Gables pak zastává roli klasického hromotluka. Je nesmírně silný, ale pomalý. Každý hráč si jistě najde mezi bijci svého favorita.

V Undercover Cops lze použít proti nepřátelům celou řadu předmětů. Ikonický je sloup, který musíte nejdřív vytáhnout ze země všemi silami, co máte. Poté ho můžete roztočit a likvidovat s ním zástupy nepřátel zleva i zprava. A že jich nebude málo. Vzít a hodit můžete po protivnících ale i rybu, cihlu nebo třeba Molotovův koktejl. Z nepřátel se pak rázem stane plápolající táborák.

Protivníky tvoří všechny možné druhy gangsterů, motorkářů a neřádů. Postavíte se i mutantům. Bossové jsou extravagantní. Ať už jde o terminátorského kyborga, krtčího muže nebo obtloustlou punkerku s vrtačkou, vždy jsou k nepřehlédnutí. Undercover Cops je přitom retro hrou se vším všudy. Řadu nepřátel totiž budete mydlit, i když se budou nacházet mimo obrazovku. Zkušení pařané tyto situace moc dobře znají. Nejde přitom o vůbec snadnou gamesu. Lehký režim sice přítomný je, ale neobsahuje celou hru.

Kdo koupil, neprohloupil

Po vzoru mnoha jiných starých her se v něm dostanete pouze do třetího levelu a poté Undercover Cops na lehkou obtížnost končí. Abyste prošli všech pět úrovní, musíte zvolit alespoň normál. Tato mlátička rozhodně nepatří k nejlehčím a její obtížnost je vskutku výzvou. Na první pokus ani na druhý nebo třetí ji nedohrajete. Jde ale přitom o ten typ hry, který si s chutí zahrajete znovu od začátku. Undercover Cops je opravdová zábava, kterou nelze příznivcům beat ’em up žánru a retro videoher jinak než doporučit.

Navíc jde o sběratelsky cennou lahůdku, která vypadá báječně. Před rokem jsme ji pořídili za v přepočtu necelých dvanáct stovek. Jak už to i limitovaných vydání retro her bývá, je již vyprodáno a jedinou cestou, jak originální Undercover Cops na SNES v Evropě získat, jsou aukční a prodejní portály typu eBay. Cena je už ovšem, jak to bývá, minimálně dvojnásobná.