Hrát staré klasiky nebylo nikdy jednodušší. ScummVM oslavil 20. výročí

Přestože herní průmysl chrlí každý měsíc spousty zajímavých titulů, jejichž grafika díky výkonu moderních technologií bere dech, spousta hráčů se raději obrací do minulosti. Díky nemizející vlně nostalgie vychází neuvěřitelné množství remaků a remasterů, které kromě vyšších rozlišení nenabízí žádnou přidanou hodnotu. A přesto se jim daří tak, že už se neoprašují jen opravdové klasiky, ale i obskurní tituly, co v době svého vydání dostávaly jen lehce nadprůměrná hodnocení.

Emulátor ScummVM je snadno ovladatelný, v základu nabízí desítku her zdarma.

Jenže pokud remaster k dispozici není, bývá pro běžného uživatele velice obtížné ji v moderních operačních systémech spustit. Proto vznikají emulátory, které dokážou přesně napodobit chování tehdejších počítačů. A mezi desítkami dostupných řešení má výjimečnou pozici ScummVM, který musí znát minimálně každý milovník dnes už zapomenutého žánru adventur.

Dnes jde o projekt, na kterém pracují desítky lidí a jehož řešení využívá například digitální obchod s retro hrami GOG. Jeho počátky ovšem byly skromné.

Vše započalo v roce 2001, kdy tehdejší student informatiky Ludvig Strigeus pocítil touhu vytvořit si vlastní adventuru a inspiraci chtěl načerpat v lucasartovské klasice Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge z roku 1991. Jenže zjistil, že tato z programátorského hlediska nijak komplikovaná hra na moderních Windows nefunguje. Stejný problém nezávisle na něm řešil i Vincent Hamm jen pro hru Indiana Jones and the Fate of Atlantis, a jelikož obě běží na stejném enginu, dospěl k podobnému řešení. Když se pak o sobě navzájem pánové dozvěděli, na koleni vytvořené nástroje zkombinovali dohromady a tak vznikla první verze ScummVM.

Hry postavení na enginu SCUMM používají stejné ovládací schéma i systém dialogů.

Angličtinou vybavení čtenáři se možná pozastaví nad tím, proč své povedené dílo pojmenovali slovem „scumm,“ což znamená lůza nebo spodina, jde však o slovní hříčku. A to ne jejich. Oficiálně SCUMM znamená Script Creation Utility for Maniac Mansion a jde o specializovaný engine, který byl vytvořen speciálně pro, ehm… Maniac Mansion.

Tato první grafická adventura od LucasArts (do té doby byly hry především textové) zaznamenala v době vydání obrovský úspěch a předznamenala budoucí podobu žánru na dlouho dopředu. Její engine se proto poté používal dlouhých (na herní průmysl neuvěřitelně dlouhých) jedenáct let a vyšlo na něm nejméně třináct her včetně právě Monkey Islandů a Indiana Jonesů. Jen lehce se v průběhu času změnilo ovládací schéma, kdy původní výběr požadovaných akcí ze spodní části obrazovky časem nahradil interaktivní kurzor.

Klasické propriety à la různě barevné texty, vybírání odpovědí při dialozích, samostatný inventář atd. však zůstaly po celou dobu prakticky stejné.

Navzdory svému názvu však už ScummVM dávno není jen o hrách od LucasArts a dnes už podporuje více než 250 her různých žánrů, byť adventury jsou stále jeho prioritou. Hlavní výhodou ScummVM je jeho jednoduchost používání i minimální nároky na hardware. Autoři totiž neemulují historický hardware, jako to dělá například známý DOSBox, ale překládají zdrojový kód jednotlivých her do univerzálnějšího programového jazyka C++.

Díky ScummVM si dokonce můžete Blade Runnera zahrát i s titulky, což původní hra neumožňovala.

To by nebylo možné bez podpory původních autorů, kteří s tvůrci ScummVM spolupracují. Někteří z nich dokonce pro ty potřeby uvolnili své hry, zcela bezplatně si tak můžete zahrát třeba Broken Sword 2, Dreamweb, Flight of the Amazon Queen nebo Lure of the Temptress.

ScummVR sám je pak distribuován pod licencí GPU a tak jeho zdrojový kód naleznete například v Blade Runnerovi prodávaném přes GOG, Maniac Mansion na Steamu či na DVD s kolekcí Broken Sword.

ScummVR je však jen platforma, která umožňuje snadné spouštění her, obstarat hry si pro ni musíte sami. Díky tomu se však její autoři zatím úspěšně vyhýbají právním sporům s držiteli licencí, a tak mají dost času věnovat se jeho neustálému vylepšování. Zatím poslední update vytvořený k dvacetiletému výročí tak například plně integroval spřízněný projekt ResidualVM, díky čemuž přibyla podpora titulů s trojrozměrnou grafikou.

Pokud tak někdy zatoužíte na výlet do herního pravěku zavzpomínat na hru, která není na GOGu (a že jich je stále spousta), je ScummVM tím nejlepším řešením.