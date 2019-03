RECENZE: Herní seriál Walking Dead dospěl po sedmi letech ke konci

Jak se na herní seriál o nemrtvých sluší a patří, vrátil se The Walking Dead po konci mateřského studia Telltale z hrobu a po sedmi letech od vydání první epizody dospěl ke svému vyvrcholení.

Vztah mezi dvěma hlavními postavami je zásadním motivem poslední sezóny.

Byla to dlouhá cesta a často dost hrbolatá, žádný div, že řada méně trpělivých hráčů odpadla. Postupně klesající kvalitu se sice nakonec v poslední sezoně podařilo zastavit a oživit vyčpělý koncept podařenými novinkami, ale to už bylo pozdě. Telltale museli zavřít krám a nebýt pomoci od vydavatelství Skybound, nikdy bychom se nedozvěděli, jak to s Clementine dopadlo. A to by byla škoda.



Čtvrtá sezona je po té první nejlepší, navzdory tomu, že se skládá z pouhých čtyř dílů. Hlavní hrdinka Clementine už překonala období puberty a stala se z ní téměř dospělá žena. A.J., kterého jsme mohli sledovat doslova od narození, už se o sebe také dokáže v mnoha situacích postarat sám. Právě vztah těchto dvou nerozlučných spojenců je nosným motivem poslední série a do jinak klasické zombie survival zápletky přináší na počítačovou hru nezvykle dospělá témata, jako jsou výchova, nezbytnost násilí nebo objevování vlastní sexuality.

Mají zombíci city? A zajímá to někoho vůbec, když vám jdou pořád po krku?

Autoři bohužel zašli v paralelách k celospolečenským tématům až příliš daleko, pokud vás ze zkratek jako SJW nebo LGBTQ chytá psotník, raději se hře vyhněte. Postavy tu řeší i taková témata, jako třeba kolik lidství zůstává v oživlé mrtvole a zda-li je vůbec morálně obhajitelné ji zabít. Hra vám sice dá v diskusích na zásadní témata docela velkou svobodu, nicméně jasně naznačuje, co je podle jejích autorů správné. A tak například získáte achievement za to, že mezi zombíky projdete nenásilnou cestou.

Akční pasáže po vás tentokrát vyžadují i větší míru zapojení než jen prosté mačkání tlačítek, která vyskakují na obrazovce. Ne, že by z Walking Dead byla vyloženě akční adventura, ale jistou svobodu vám na rozdíl od předchozích dílů dává. A to je fajn.

Výrazně se zlepšila i grafika, která daleko více zdůrazňuje komiksový původ, což milosrdně zakrývá nedostatky letitého enginu. Co se naopak nezlepšilo prakticky vůbec, jsou mizivé dopady vašich rozhodnutí na tok příběhu. Výsledná scéna se sice bude pro jednotlivé hráče lišit v drobných detailech, to zásadní však zůstane vždy stejné.

Není toho příliš, co bych vám o hře ještě mohl napsat, aniž bych nevyzradil nějakou podstatnou část příběhu. Myslím, že to stejně není potřeba. Za ty roky už s největší pravděpodobností přesně víte, co od hry čekat. Autorům se podařilo celou ságu důstojně zakončit, ale pokud vás Walking Dead už dřív přestal bavit, nemá smysl se k němu znovu vracet.