Zkrachovali, ale zkusí to znovu. Studio Telltale vstalo z mrtvých

Překvapivý návrat oznámilo Telltale v tiskové zprávě na svých stránkách. Holdingová firma LCG Entertainment odkoupila Telltale se vším všudy, tedy včetně ochranných značek a vybraných duševních vlastnictví - jinak řečeno her, které Telltale dosud vyvíjelo. Ne všech, neboť například herní The Walking Dead nyní patří studiu Skybound, které po Telltale převzalo štafetu, aby sérii dovedlo do zdárného konce.

Obnovené studio Telltale budou řídit Jamie Ottilie a Brian Waddle. První jmenovaný dosud vyvíjel mobilní hry, jako například Duck Dynasty a Power Rangers. Waddle řídil marketing herního enginu Havok. Samotné studio se přesune do Malibu v americké Kalifornii.



„Myslíme si, že je v této značce pořád hodně života. I dnes, kdykoliv vidíte nějakou hru se silným příběhem, máte chuť ji přirovnávat ke stylu Telltale, takže není divu, že tolik hráčů smutnilo z konce studia,“ říká v tiskové zprávě Jamie Ottilie.

„Telltale má pořád velkou fanouškovskou základnu: proto jsme se rozhodli do firmy investovat. Víme, jaké to je, když vaše oblíbená hra nedostane tolik zasloužené pokračování, takže vám děkujeme za trpělivost. Brzy pro vás budeme mít více informací,“ dodává Brian Waddle.

Důvod krachu tehdejšího studia spočíval v neúspěšných prodejích několika posledních titulů. Výnosy nebyly dostatečně vysoké na to, aby dokázaly uživit bezmála třísethlavý kolos, který se z dříve skromného studia stal. Kontroverzní byl i následný rozklad společnosti, kdy byla většina vývojářů bez předchozích informací propuštěna ze dne na den, navíc bez jakéhokoliv odstupného.

Show musí pokračovat

Obnovené studio Telltale samozřejmě nebude začínat od nuly, plánuje totiž najmout zpět klíčové lidi původního studia. Otázkou samozřejmě je, kolik z nich už našlo práci jinde a zda budou ochotni se vrátit. Noví vlastníci dále dodávají, že chtějí pracovat na starých titulech i začít zcela nové. Žánr a styl vyprávění se podle všeho měnit nebude.

Game of Thrones The Walking Dead

Server Polygon už potvrdil, že novému Telltale zůstane licence pro hry Wolf Among Us a Batmana (které nejsou původními tituly) a samozřejmě také veškeré originální výtvory Telltale, jako například Puzzle Agent. Hry jako Borderlands, Game of Thrones, Guardians of the Galaxy nebo Minecraft zatím nemají potvrzený (ale ani vyvrácený) návrat pod křídla Telltalu, naopak vedle výše zmíněného The Walking Dead ještě propadla licence na plánovanou hru seriálu Stranger Things od Netflixu.

Dobrou zprávou může být také fakt, že nové Telltale by chtělo zkusit trochu pozměnit původní koncept her rozdělených na jednotlivé epizody. Ottilie Polygonu vysvětlil, že sice epizody nezmizí, ovšem jejich tempo se patrně zvýší. Ottilie dodal, že chápe, že lidé rádi sledují seriály stylem „celá série naráz“ (tzv. „binge watching“).

Tuto změnu určitě vítáme, neboť v minulosti bylo čekání na epizody poměrně nepříjemné. Například jinak skvělý Wolf Among Us nás uvítal první epizodou v říjnu 2018, přičemž na zakončení v podobě páté epizody jsme si museli počkat až do listopadu následujícího roku. Kupovat si něco, o čem dopředu víte, že bude hotové až za víc než rok, skutečně není optimální.

Poučit se z chyb a poslouchat fanoušky

Hry od Telltale měly v redakci spíše rozporuplnou pověst, část z nás na ně vzpomínala s láskou, část už tolik ne (viz naše loňské vzpomínání v článku Jak vzpomínáte na interaktivní seriály od zkrachovalých Telltale Games?). Nové vedení však automaticky neznamená, že se hry byť jen kvalitativně přiblíží těm původním.

The Wolf Among Us (PS3) The Wolf Among Us

Nešvar v podobě výše zmíněného epizodického obsahu jsme si už vyjasnili. Telltale bylo soustavně kritizováno i za to, že po stránce grafiky je to pořád jedno a to samé, což byla pravda vzhledem k tomu, že studio používalo stále dokola jeden a ten samý engine a vlastně i styl. Někde to nevadilo (Borderlands i Wolf Among Us byly na komiksovou stylizaci jako stvoření), jinde to naopak moc dobrotu nedělalo.

Co bychom novým majitelům doporučili? V první řadě navázat tam, kam se původní Telltale nedopracovalo. Ačkoliv původní video s plány do budoucna z YouTubu zmizelo, stále si pamatujeme, co mělo přijít v minulém roce: poslední série Walking Dead, druhá série Batmana a také druhá série Wolf Among Us. Zatímco Walking Dead už převzalo a dokončilo studio Skybound, pokračování dalších dvou zmíněných sérií nikdy nepřišlo.

Přesně zde by mělo nové Telltale začít: odstartovat novou éru nějakým pořádným hitem. K tomu se podle nás hodí nejvíce druhá série Wolf Among Us, která patří z portfolia studia k těm nejoblíbenějším. Ze zvědavosti jsme nahlédli na Twitter dabéra hlavní postavy Adama Harringtona alias šerifa Bigbyho a fandové mu už teď vzorně píší jednu otázku za druhou, zda to konečně znamená návrat tohoto titulu. Na odpověď si musíme počkat.



Na škodu by samozřejmě nebylo pokračování ani jiných titulů, jako jsou Borderlands, Game of Thrones, naopak bychom rádi viděli, kdyby se studio drželo dál od „rychlokvašek“, které jen těží z popularity jejich předloh. Uvítali bychom samozřejmě i zcela novou herní sérii.



Samozřejmě to celé může dopadnout úplně špatně. Nové Telltale zkusí vyrobit jednu nebo dvě hry ve stejném stylu jako kdysi, výdělky hudou opět mizerné, přijdou další problémy s odklady titulů, nebo se Telltale vydá špatným směrem a zvolí opět nezajímavé téma a studio se zavře znovu, tentokrát navždycky. Snad se naše obavy nepotvrdí.