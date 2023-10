RECENZE: Sonic Superstars dokazuje, že je modrý ježek stále ve formě

Někdo tvrdí, že skákačkám odzvonilo, a ano, už se netěší tak velké popularitě jako před pár desítkami let. Přesto se určitě najde dost těch, kteří mají na staromilské hopsačky chuť. A právě pro ty je tu Sonic Superstars.

Ježek Sonic patří k tem nejznámějším „hopsalům“ a hry s ním mají často kultovní status. Nedovolím si tvrdit, zda se mezi ně zařadí i nejnovější přírůstek, ale rozhodně jde o hru, která umí pobavit a v dobrém slova smyslu připomenout doby „dávno minulé“.

Já, jako fanda skákaček, preferuji spíše jejich 2D verze. Ne že by mě některé 3D hopsačky nebavily, ale 2D varianty pro mě mají určité specifické kouzlo. Proto mi udělalo radost, že Sonic Superstars je dvojrozměrnou hrou, respektive je 2.5D – prostřední je trojrozměrné, ale pohyb je obvykle možný jen nahoru, dolů, doleva a doprava.

A nejen v tomto ohledu je hra takzvaně retro. I vizuální pojetí se dá popsat tímto slovem. Působí sice moderně, grafika je vypilovaná a vypadá skvěle, ale je patrné, že obrazově má Sonic Superstars připomínat „oldschoolové“ hry, a to se mu daří.

Projekt obsahuje slušnou řádku úplně nových světů, respektive zón. Všechny nejsou vysloveně originální, variance na ně už jsme viděli v minulosti, ale pozitivní je, že jsou nejen vizuálně poutavé, ale také se od sebe dostatečně liší, aby se neokoukaly. Užijete si karnevalem inspirované úrovně, Zlaté město nebo třeba kybernetický svět.

Rychle, nebo opatrně. Volba je na vás

Ale jen oku lahodící vzhled samozřejmě nestačí, důležitější je, aby design levelů nebyl odfláknutý, a to není. Úrovně jsou většinou navrženy dobře, jde o příjemnou kombinaci skákacích sekcí, střetů s nepřáteli a jednoduchých rébusů využívajících prostředí.

Tvůrci se snaží držet stereotyp na uzdě, a tak občas přidávají i aspekty jako vrtání se v zemi a uhýbání balvanům, podvodní momenty, případně létaní na platformě. A ano, pomáhá to tomu, byste se za nějakou dobu nezačali nudit, protože by vám aktivity přišly jednotvárné.

Určitě ocením to, že k cíli vede více cest. Některé sázejí na pro Sonica typickou rychlost, jiné mají pomalejší tempo a trochu promyšlenější postup. Je na vás, co vám bude vyhovovat. Hry se Sonicem jsou obvykle extrémně rychlé a jestliže vaše srdce touží po tomto přístupu, není problém. Pokud si raději každý svůj skok promýšlíte a vadí vám to, že ve velmi vysoké rychlosti je často nutné spoléhat spíše na štěstí než na reflexy, pak ani vy nebudete zklamáni.

Množství odboček a různých křižovatek považuji za dobrý nápad, tedy až na úrovně, kde záleží na čase. V jedné například musíte hledat bubliny se vzduchem, abyste se neutopili, v jiných mačkat tlačítka, aby nedošlo k výbuchu. Ovšem s ohledem na to, že jsou k dispozici různé trasy, klidně se může stát, že zabloudíte, a máte po srandě.

Naštěstí jsou v úrovních checkpointy (bez ohledu na to, že většina levelů zabere jen pár minut), které vás nejednou zachrání. To zabraňuje větší frustraci.

Sonic Superstars není ani zdaleka nejtěžší skákačkou všech dob, ale některé lokace jsou poměrně náročné a stejně tak střety s bossy, které potkáte na konci téměř každé úrovně. Obtížnost zvyšuje to, že v některých levelech jsou místa, kde může vaše postava zemřít, i když budete extrémně ostražití, protože nebezpečí prostě není patrné. A i někteří bossové umějí dát zabrat.

Hra sází na jednoduché ovládání a herní mechanismy, takže vám příliš (až na výjimky) nevysvětluje, co máte dělat, a většinou to není problém. Ovšem, u bossů není někdy úplně snadné odhadnout, kde mají slabé místo, a je nutné experimentovat, což někdy znamená, že vámi vybraný hrdina párkrát zemře.

Je jich víc

Už od počátku máte k dispozici čtyři postavy (obměňovat je můžete mezi úrovněmi), kdy má každá specifické talenty. A jsou natolik výrazné, že mohou ovlivnit náročnost hry. Například Tails umí létat, což výrazně usnadní situaci v úrovních, kde jsou obtížné platformové sekce.

Kromě toho jsou dostupné ještě takzvané Chaos Emeralds, což jsou drahokamy, které získáte, pokud splníte bonusové úrovně (je nutné po nich pátrat v běžných levelech). Ty poskytují postavám unikátní talenty, jako jsou například klony útočící na protivníka. Jestliže se vám podaří získat všechny, zpřístupní se i šance aktivovat superverzi své postavy.

Je to zajímavé zpestření, ale upřímně řečeno jsem různé schopnosti využíval jen minimálně, protože se většina úrovní dala docela dobře zvládnout i bez nich, a já tak skoro zapomněl, že mám k dispozici tyhle dodatečné talenty.

Jestliže nejste samotáři, určitě vás potěší, že Sonic Superstars obsahuje lokální kooperaci až pro čtyři hráče. Provedení není úplně ideální, ve více lidech je dění chaotické, ale i přesto jde o fajn prvek.

Kromě „příběhové“ (děj je opravdu jednoduchý) kampaně jsou k dispozici další dva módy, a to Time Attack, kdy je úkolem zdolat jednotlivé úrovně, v co nejrychlejším čase a překonat své rekordy a Battle Mode, což je kolekce miniher, kde se snažíte zvítězit nad člověkem či umělou inteligencí ovládanými robůtky.

Ani jeden z těchto módů ale asi není nic, co by vám vyrazilo dech, a upřímně bych se bez nich obešel, mnohem zábavnější je znovu procházet jednotlivé úrovně a sbírat, co nejvíce zlatých kroužků nebo zkoušet odlišné cesty k cíli.

Grafiku už jsem vychválil a chválit budu i soundtrack. Je povedený a skvěle podbarvuje stylizaci jednotlivých úrovní. Některé minulé hry nabídly o něco lepší hudební kulisu, ale ani Sonic Superstars se nemá za co stydět. I když pravda, zvukové efekty by mohly být výraznější, někdy příliš splynuly s hudbou.

Pokud jde o délku, nejdříve jsem slyšel zvěsti o tom, že se bavíme o kampani přesahující dvacet hodin, a to mě překvapilo, protože to v případě podobných her není běžné. Ale dvacet hodin platí v případě, že budete poctivě prohledávat jednotlivé úrovně a budete je procházet znovu s odlišnými hrdiny, jinak je herní doba výrazně kratší.

Sonic Superstars je působivý přírůstek do série her s modrým ježkem, kterému nechybí kouzlo kultovních her, a současně je dostatečně modernizovaný, aby potěšil i novou generaci hráčů. Nejde asi o nic, co otřese žánrem, ale jedná se o poctivou skákačku, kterých aktuálně nevychází zrovna mnoho.