RECENZE: Po filmech a hrách s ježkem Sonicem válí i desková hra

Veletrh CES tradičně přiláká do amerického Las Vegas zájemce o nové technologie, a to včetně hráčů. Mezi letošní...

Můžete se začít těšit. Seriál The Last of Us odstartoval skvěle

Viděli jsme první díl očekávaného seriálu The Last of Us ještě před oficiálním startem. Ačkoliv je na verdikt ještě...