RECENZE: Sonic Colors: Ultimate je návrat jedné z nejlepších ježkových 3D her

Bodlinatý hrdina Sonic, který letos slaví 30. narozeniny, se opět vrátil. Tentokrát přiběhl se starou známou videohrou v remasterované podobě. Sonic Colors je titul, který vyšel poprvé pro Wii před 11 lety. Downgradeované verze se dočkal i handheld Nintendo DS. Nyní si ho mohou zahrát v rozšířeném remasteru Sonic Colors: Ultimate taktéž majitelé konzolí PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch, případně jejich next-gen následovníků díky zpětné kompatibilitě.

Příběh hry není kdovíčím, ovšem kvůli story jistě hry se Sonicem nehrajete. Zlý Dr. Eggman chce pochytat roztomilé mimozemšťany Wisps, aby mohl využít jejích magickou energii k ovládání myslí. Naštěstí je tu ježek Sonic, aby plánu šíleného doktora udělal přítrž. Čeká na něj 45 úrovní, které proběhnete, proskáčete a profičíte za zhruba sedm hodin. To dělá ze hry pařanský zážitek na víkend. O sáhodlouhém hraní nemůže být řeč.

Nejzarytější fandové se však mohou beze všeho pustit do kompletace všeho možného. Opakované hraní se vyplatí i kvůli využívání Whisps, díky kterým se dostanete do jiných cest, ale o tom až později. Sonic Colors: Ultimate je plošinovka, která v sobě umně kombinuje dva styly hraní. Jednak jde o Sonicovo klasické trojrozměrné řádění, jehož podobu známe od dob Sonic Adventure pro Dreamcast. Jednak kamera nezřídkakdy mění pozici a dění sleduje z boku. Ze hry se v těchto případech stává nefalšovaná 2,5D záležitost.

Grafika je stále trojrozměrná, jen hratelnost se mění do podoby dvourozměrné hopsačky. Tato kombinace má za výsledek fajn změny dění, které vyúsťují v zábavnost. Ano, hra je sice kratší, ale nenudili jsme se u ní a vždy krásně odsýpala. Jde o klasický sonicovský mix hopsání, probíhání loopingů, nabíhání na zrychlovací rampy, skákání na odpalovací trampolíny a sbírání kroužků.

Parádní design levelů

V tomto díle narazíte i na běhání vzhůru nohama nebo řezání smyků. Sonic Colors: Ultimate nabízí sedm roztodivných světů, v nichž naleznete šest úrovní doplněné o sedmou, která je věnována bossovi. Tematicky jsou světy rozmanité. Nejvíc nám uhranul vesmírný Starlight Carnival a podvodní Aquarium Park. Spousta trojrozměrných Sonicových her byla tuctová. Ne však Sonic Colors: Ultimate. Díky patří zejména skutečně povedenému designu levelů. Zde je vidět, že si tvůrci vážně vyhráli.

I v těch méně povedených úrovních, které jsou stejně nadprůměrné, nenarazíte na slabé chvíle. Tedy v drtivé většině případů. Je fakt, že narazíte na pár levelů, které splníte za minutu a půl a po jejich skončení si budete říkat: „ Co to, sakra, bylo?“ Některé úrovně jsou vážně příliš krátké. Stejně tak narazíte i na frustrující okamžiky, které je zapotřebí opakovat častěji, než je příjemné. Třeba u bossů.

Souboje s nimi jsou většinou zábavné, ale najdou se i výjimky. Obtížnost je prostě trochu nevyvážená. Vše však lze vydržet. Tím, co hru obzvláštňuje oproti ostatním Sonicovým titulům, jsou roztomilí Wisps. Díky nim získává bodlináč nové schopnosti. Bílý dodá ježkovi dočasné zrychlení, žlutý ho promění ve vrtačku, oranžový v raketu, fialový v bodlinatou kouli, která je schopná se připevnit na různé povrchy včetně stěn a stropů, zelený ve vznášedlo, modrý v krychli, která drtí bloky nebo naopak modré kroužky dokáže v bloky proměnit.

Rudá změní Sonica na ohnivou kouli a fialová v ducha, který létá skrze zdi a nasává kroužky i nepřátele. Těchto osm Wispů si pamětníci vybaví už z původní verze Sonic Colors. V Ultimate přibyl nový modrozelený, který umožňuje ježka odpálit přes krystaly kdovíkam i skrze zdi a další překážky. Fandové tuto potvůrku znají již ze závodů Team Sonic Racing. Další novinkou je absence životů. Zemřít prostě nemůžete.

Vrátit se na začátek úrovně nebo k záchytnému bodu však ano. K tomu, abyste se při smrti po ztrátě kroužků nezvencli, pomůže dvouocasý kamarád Tails. Pokud seberete jeho ikonku a zemřete, vrátí vás tento létající chlupáč před poslední velkou propast.

Další novinkou je režim Rival Rush. Pokud posbíráte 15 rudých mincí v jednom světě, odemkne se vám v něm duel s Metal Sonicem. A pokud jste opravdu šikovní a máte při hraní výdrž, zpřístupnit můžete i hraní za Super Sonica. Hra není sice nejdelší, nicméně postupem hraní objevíte Game Land, který lze označit i jako osmý svět. V něm na vás čekají virtuální levely díky Sonic Simulatoru. Ty si lze zahrát i v multiplayeru pro dva hráče na jedné konzoli.

Best of 3D Sonic

Co se technické stránky týče, hra rozhodně prokoukla. Na PlayStationu 4 běží v až 4K rozlišení při 60 fps. To je dvojnásobný framerate oproti originálu. U hry, která je založena na rychlosti, je to znát.



Upraveny byly i modely postav, textury okolí, osvětlení a přibylo i několik vizuálních efektů navíc. Co se však nedočkalo pořádného přepracování, jsou videa. Filmečky působí rozmazaným a zastaralým dojmem, protože se jim od dob Wii příliš péče nedostalo. Hudba byla zremixována, takže záleží na vašich uších, která její podoba, ať už nová nebo stará, vám bude znít lépe. Fanoušci jsou v tomto směru rozpolcení, nám se líbí obě verze.

Co se týče stability, Switch verze se podle pařanů potýká s celou řadou problémů. PlayStation 4 verze se nám jednou nadobro sekla a jednou zaškubala, ale opět se rozjela. To se dá přežít. Pokud máte tedy chuť na další zběsilou jízdu s ultrarychlým ježkem, Sonic Colors: Ultimate je určitě dobrá volba. Toto je skutečně jedna z nejlepších Sonicových her, kterou si nyní může díky vylepšené verzi zahrát více hráčů na více platformách.